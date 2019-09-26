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高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32聯合新聞網 綜合報導

網友面臨高工時高薪、低工時低薪兩種工作的抉擇因此發文徵詢意見，想不到他的高薪卻引...
網友面臨高工時高薪、低工時低薪兩種工作的抉擇因此發文徵詢意見，想不到他的高薪卻引來更多網友關注。 圖／Ingimage
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「薪資高、壓力大」對上「薪資相對低、工時及壓力小」，如果是你會怎麼抉擇？一名網友在批踢踢上發文，指出自己目前從事高工時、高壓、高薪的工作，有另一份薪資相對少、薪水也相對低的工作，納悶自己要怎麼選，引來許多人精闢解析。

一名網友面臨兩個條件不同工作的抉擇，他目前的工作每週工時80個小時、不過薪水卻有12到14萬，且工作壓力大，另一份工作雖然薪資約8到9萬，不過工時幾乎少了一半、工作壓力也相對小，不知道該如何選擇。PO文有一派網友直言「看要錢還是要命」，建議原PO如果年輕、單身或者有發展性的話可以選擇高薪高工時。

但也有另一派人認為每週80個小時的工時實在太長，就算賺了錢可能賠了身體健康，如果年紀大、沒有大量支出的話可以找個讓自己相對輕鬆的工作，否則賺飽了口袋卻失了健康根本得不償失。還有人以「時間才是一切」的角度分析，以自身經驗感嘆道「沒有自己的時間賺一堆也沒用」，若是多賺了錢但年老年要用來養病，似乎也不是明智的選擇。

不過還有人把重點放在原PO的薪資上，好奇是什麼工作薪水這麼高，紛紛推測他應該是住院醫師或是船員，但也有人諷刺「年薪那麼高還需要問鄉民？」，認為單看薪資、工時等不夠全面，還是要綜合評估工作性質、工作環境才能做出較好的選擇。

薪水基本工資

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