親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

最新民調／蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

把握起床1小時！向64個成功人士學習早起的秘密

2019-09-26 14:09聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／Unsplash 提供
圖／Unsplash 提供
分享

每天早上起床，你是屬於優雅從容的「晨型人」，還是偏好晚睡晚起「的夜型人」？或者，你其實是苦於分辨不出自己是哪型人，但每每早起都在煎熬與掙扎中度過的人嗎？《起床後的黃金1小時》本書揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，重點不在於「展開新的一天唯一正確的不二法門」，而是希望你能在養成一套真正對自己有幫助的晨間習慣之前，能夠放膽實驗、多方嘗試。因為無論你是哪一種型人，有時我們需要一點動力才能跨出第一步（具體來說是跨出床鋪），幫助自己全然甦醒，展開早晨時光。

下面我們要看看美國麻省理工校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif）分享自己的晨活經驗、態度，以及如何運用起床後的黃金時段。──設計小貼士

圖／聯合報系新聞資料庫照片提供
圖／聯合報系新聞資料庫照片提供
分享

里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）美國麻省理工校長

你有哪些晨間習慣？

我會設早上六點的鬧鐘，但我很少聽到鬧鐘的聲音，因為我幾乎每天凌晨五點或五點半就自然醒了。 起床後我會先喝一杯水，接著查看電子郵件。由於麻省理工怎麼說都是全球性的學術組織，因此我會緊追國際脈動，隨時和世界接軌，了解國外一夜之間發生了哪些事。我會盡量把握時間、立刻回覆需要緊急處理的信，然後一邊吃早餐一邊用手機或平板讀新聞。 吃完早餐後我沐浴更衣，接著出門參加第一場會議。

你都幾點上床睡覺？

我會試著在晚上十一點左右就寢。睡覺前一定會讀點東西，像是書或雜誌等等。通常我會在星期六讀當週的《經濟學人》（Economist），大概要幾天才能讀完，剩下的時間就會拿來看書。我很喜歡歷史和傳記類的書，藉此了解過去發生了什麼、為何發生以及是誰造成的，這種感覺真的很不可思議。

睡前會做些什麼，好讓隔天早上能輕鬆一點？

我會看一下明天的行程，了解教職員在接下來二十四小時幫我安排了什麼事！ 另外，我有用健康與睡眠追蹤裝置，這樣我就能知道自己睡了多久、睡眠品質好不好。其實用這個只是好奇啦，我很喜歡數據之類的東西，想比較看看數據和我自己的感覺是否相符。

圖／聯合報系新聞資料庫照片提供
圖／聯合報系新聞資料庫照片提供
分享

起床後大約多久才吃早餐？

我一回完必須緊急處理的電子郵件後就會下樓吃早餐。通常我太太也會在差不多的時間醒來加入我們的行列。我們倆會一邊吃、一邊讀新聞，討論當天的時事。

要是你沒有確切實行這套習慣呢？

如果沒有時間看電子郵件，我會一直擔心錯過了哪些消息（其實就算我有看也還是會擔心啦），但這種情況很少發生。不過要是沒吃早餐，我就會整天精神不濟，脾氣也會變得很差。

書名：《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣》

作者：班傑明．史鮑Benjamin Spall、麥可．桑德Michael Xander

出版社：臉譜／城邦文化

出版時間：2019年7月4日

圖／摘取自城邦文化出版《起床後的黃金1小時》一書
圖／摘取自城邦文化出版《起床後的黃金1小時》一書
分享

本文摘自臉譜／城邦文化出版之，由讀書吧電子書《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣》提供。未經授權，請勿轉載。看更多《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣》電子書內容。

圖／摘取自城邦文化出版《起床後的黃金1小時》一書
圖／摘取自城邦文化出版《起床後的黃金1小時》一書
分享

相關新聞

台灣勞工真血汗？2018年總工時2033小時 全球第4多

2019-09-26 13:16

決定拚一次！他從職業軍人轉當美髮師 實現兒時夢想

2019-09-26 14:21

去年台灣平均總工時 再居全球第4

2019-09-26 14:14

照服員兩樣「薪」 原民區與平地區差逾5000元

2019-09-26 14:12

月薪比平地照服員少5千 原民區照服員怨不公

2019-09-26 10:38

國道客運、保全 勞檢違規逾5成

2019-09-26 00:28

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

原民照服員薪水1.5萬翻倍漲至3.1萬 訓練班搶手

2019-09-25 23:40

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

農職保擴大納保上路至今 近2千人加保

2019-09-24 19:27

逾千名永久居留外籍人士未提繳勞退 勞保局將通知雇主

2019-09-24 18:39

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

累積經驗考取民航機師 飛航教官漸成主流

2019-09-24 15:26

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

外食商機夯 海底撈夜班職員薪資上看60K

2019-09-23 17:41

四成企業認為讀碩士有加分 僅一成九願給4萬以上起薪

2019-09-23 16:06

住院醫師納勞基法 新北30醫療院所進行核備

2019-09-23 15:27

沒拿到非自願離職證明 這2項津貼不能領

2019-09-23 14:37

拿不到非自願離職證明 怎麼辦？

2019-09-23 14:37

企業最愛碩士生…台大連三年奪冠 北藝首入前10名

2019-09-22 00:13

全國技能競賽前3名今出爐 將角逐國手選拔

2019-09-20 19:04

6月未足額進用身障者 中興大學、富邦人壽居首

2019-09-20 16:32

航海人員放榜薪資100K起跳 榜首來自這兩間大學

2019-09-20 11:20

管理秘訣／工作開心 事就好辦

2019-09-19 14:31

創業達人／她圓花藝夢 多虧姐太狂

2019-09-19 14:30

園區工作不爆肝…竹科拍片吸年輕人

2019-09-19 14:15

竹科變老了 員工平均年齡37.6歲

2019-09-19 14:13

他哈佛畢業捨高薪回台 盼翻轉台灣運動教育

2019-09-19 13:24

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮？一個人創業成功率大於團隊創業

2019-09-18 09:27

幫3K產業改造工作環境 勞動部每案每年補助250萬

2019-09-17 19:13

大公司主管賴坤青年過半百拼創業 勞動部課程助換跑道

2019-09-17 14:40

臉書就是個人履歷 科大職涯輔導融入新媒體

2019-09-17 11:07

新北射「就業三箭」 新鮮人求職最多補助2.4萬

2019-09-16 14:54

競選工作人員 非自願離職也有失業給付

2019-09-16 14:42

競選工作人員 也能投勞、就保

2019-09-16 14:42

保障藝文工作者勞權 文化部12月提修法

2019-09-16 14:25

導遊失去聽力想創業 勞工局協助讓你想像不到

2019-09-15 10:59

返鄉就業 高市「1站3效」服務

2019-09-13 23:48
看更多

熱門文章

全台最美南迴公路草埔段年底通車 但這些用路人禁行

2019-09-25 15:22

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

國道五號銜接蘇花改？專家：如蘇花高復辟

2019-09-26 00:42

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37

10月起罰則加重 未禮讓視障者、未打方向燈加倍罰

2019-09-25 21:18

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

一碗下肚鈉攝取量就快破表！這幾種平民美食都上榜

2019-09-25 15:51

每日星座運勢／處女運勢很酷的一天　今天財運旺盛

2019-09-26 00:00

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

高市檢舉達人 7個月賺67萬元

2019-09-25 23:19

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

墾丁萬鷹蔽日壯觀奇景 鷹迷直呼興奮到不想回家

2019-09-25 19:02

觀光補助 下月起泡湯買一送一

2019-09-26 00:46

屈臣氏「生活大玩家＋」 集點萌翻你的心

2019-09-25 18:35

把檢舉當正職 達人每天巡街抓違規

2019-09-25 23:22

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我是南部女生

2019-09-26 06:00

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

【為母心情】雨凡／今生的成就

2019-09-26 06:00

資工生寫APP串聯校友資源 助東海大學生找工作

2019-09-25 22:59

【生活點滴】巧爾／光陰代言人

2019-09-26 06:00

千萬富翁不是夢！統一發票7、8月開獎結果出爐

2019-09-25 16:55

人為什麼不健康？調查報告：睡不夠、滑手機

2019-09-25 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top