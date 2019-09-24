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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

逾千名永久居留外籍人士未提繳勞退 勞保局將通知雇主

2019-09-24 18:39聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞保局表示，目前仍有約1553名外籍勞工尚未提繳至少每月工資6％的新制退休金，1...
勞保局表示，目前仍有約1553名外籍勞工尚未提繳至少每月工資6％的新制退休金，10月將發函提醒雇主。 聯合報系資料照／記者姜兆宇攝影
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因「勞工退休金條例」自今年5月17日起修正生效，將取得永久居留的外籍人士納入適用，自是日起，外籍人士到職且適用勞基法，一律適用新制，雇主應提繳至少每月工資6％的新制退休金，勞保局今表示，目前仍有約1553人未提繳，10月將發函提醒雇主。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，截至今年5月底，約1.9萬外籍人士有永久居留權，永久居留外籍人士如果是在修法生效前(108年5月16日以前)到職且適用勞基法，可選擇繼續適用勞退舊制，不過必須在6個月內(11月16日前)向雇主表明，屆期未表明適用舊制者，就應適用勞退新制，雇主也須依法於期限屆滿15日內(即12月2日前)向勞保局申報提繳新制退休金。

不過， 值得注意的是，「外國專業人才延攬及僱用法」已於107年2月8日施行，如已依該法規定適用勞退新制者，應優先適用該法，不得再主張以永久居留外籍人士身分變更適用制度。

楊佳惠指出，目前有投保勞保的外籍人士約8064人，已提繳勞退的有1618人，未提繳勞退1553人，勞保局提醒雇主，應依規定申報提繳新制退休金，並於期限內繳納，如未依規定辦理，將處以2萬至10萬元罰鍰或加徵滯納金，且連續處罰，並依法公布單位名稱、負責人姓名等資訊。

退休金

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