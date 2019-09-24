你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32 商業周刊 楊倩蓉／商業周刊



職場示意圖。記者杜建重／攝影 分享 facebook

你所處的公司，剛好都有霸道總裁、家臣與空降主管嗎？

面對公司裡這3大巨頭，他們的立場點不一樣，自然對員工的期待也不一樣，想要做事順利，就得先搞清楚彼此利害關係；唯有先摸清楚組織內的君（領導者）臣（主管）關係，才不會踩到地雷，告錯狀。

尤其，台灣企業多半是強人（創辦人）領導的企業，強人的身邊，多半圍繞著跟他一起打天下的家臣，以及從外面重金禮聘進來，急於建功的外臣，這就形成了華人企業裡，領導者、家臣與專業經理人之間的獨特三角關係，既牽動企業的命運，更牽動底下員工的做事態度。

中央大學人力資源管理研究所副教授林文政曾提出一個有趣的觀察，他將組織裡的領導者（君）與追隨者（臣）依能力分成4個象限；當君強臣強時，是組織最佳理想狀態，因為價值觀與專業能力都契合，就能發揮最大戰力；君弱臣弱時，則是最慘的境界，彼此都在苟延殘喘而已。

職場上搞鬥爭、耍心機，為什麼通常都發生在君強臣弱與君弱臣強的階段？這是因為當君臣能力反差越大，越容易出現權謀較量、機關算盡局面；尤其是君強臣弱時，強勢領導者最討厭能力弱的部屬，弱臣的生存受到威脅，為了爭寵，就會出現如《小人經》、《守弱學》這一類史籍。

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《小人經》談的小人，並非傳統定義的雞鳴狗盜之徒，而是順應時勢的高手，他既擅揣摩上意，更善於製造謊言對立，收割成果；《小人經》的相反是《守弱學》，面對小人的處世之道，如何用扮豬吃老虎的智慧，消除小人的忌恨。

高招的小人，擅長用「順、圓、磨」的方式，讓一切規則最後都跟著他們走；順，是懂得順老闆的意；圓，是擅長將事情的表面做出圓融，讓老闆以為一片和諧；磨，是能把事情拖延到對他們最有利的時候；所以他們對人有敏銳直覺，誰可能會威脅他，誰可以成為手中棋子，一切都了然於胸。

《小人經》是五代時期最著名的政治家馮道所寫，馮道一生做官31年，歷經四朝十主，卻能高居相位二十多年，是古代職場上最著名的不倒翁，他也因此自稱長樂老。

這位官場不倒翁將他一生在官場上的左右逢源之術，總結自己的人生經歷，寫成《小人經》一書，告訴大家小人其實很有智慧，更擁有高明的權謀心機術，如果不想被小人推坑，熟悉小人的路數，才能有所防備。

馮道在《小人經》對小人的論述，當真是講到小人與君子截然不同的思考點，以下舉幾個論述，大家不妨參考斟酌：

「君子言心，小人攻心，其道不同，其效自異哉。」這句話的意思是說，正人君子都喜歡講內心話，把內心想法都暴露給大家知道；但是小人卻喜歡研究別人的心理，講領導者喜歡聽的話，決不露出自己內心真正想法，因為方法不同，所產生的效果當然也不同。你覺得，領導者是喜歡聽真心話，還是讓他開心的話？

又或者，「上惑疑本，下棄毀譽，榮者皆有小人之謂，蓋固本而捨末也。」這句話的意思是，讓老闆疑心你，是毀了你的根本；但是被下屬厭棄，頂多喪失了好名聲，不少飛黃騰達的人，都少不了小人的稱謂，是因為他們知道獲得老闆信任最重要，所以能捨其他的枝微末節。就看你想守護的是哪一種？

「外君子而內小人者，真小人也；外小人而內君子者，真君子也。」這句話是說那些外表看起來道貌岸然的君子，內心卻是小人思考的人，是真正的小人；而那些外表看起來很小人，內心卻是君子思考的人，才是真正的君子。換言之，不要被一個人外表給迷惑，或許他是披著羊皮的狼，或是披著狼皮的羊。

「君子不黨，其禍無援也。小人利交，其利人助也。」這句話是說，君子高風亮節，只結交志同道合的人，不願結黨營私，但是一旦禍事降臨，卻沒有人可以幫助他，大家忙著避嫌；但是小人卻以利益交換來交友，只要有利可圖，就一定會有人盡全力幫助他。

「順則為友，逆則為敵，敵友常易也。」這句話的意思是，人在順境時，看不清楚誰是敵是友，因為大家都來跟你做朋友；但是處在逆境時，有些朋友都變成敵人，換言之，沒有永遠的敵人與朋友。

「人微不諍，才庸不薦。」這句話其實闡述了小人明哲保身之道，作為小人非常清楚一件事，如果自己在職場上的地位是基層的，就不要隨便進諍言給別人，尤其是給地位比自己高的人，因為對方不但不埋單，還會覺得被冒犯；此外，如果才能平庸也不要舉薦比自己能力強的人，免得顯出自己能力的不足。

《小人經》說出小人的內心話，放到職場上來看，也可以看出誰是弱臣？誰最怕被別人凸顯出他們沒能力？誰又急於建功？不僅領導者要清楚主管之間彼此的較勁與癥結，員工也要清楚領導者與各主管的關係，才能找出最適合自己的職場生存之道。

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