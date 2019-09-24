徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14 聯合新聞網 綜合報導



網友po出陶藝老師徵才資訊，內容要求要會製陶又要自己銷收，時薪卻只有150。圖取自Ingimage。 分享 facebook

近年來薪資水平漲幅緩慢，專業人才得不到相應的報酬。有網友就在臉書社團「爆怨公社」中發文，發文中附上一則徵求陶藝老師的資訊，工作要求不但要有兩年以上教學與使用電窯使用經驗，還要有業務銷售能力，時薪卻只有150元，讓原po寫道：「這年頭真的很多專業不值錢。」

徵求資訊中，雇主的要求列了五大項，除了要會製作陶藝品、手拉坏、要能負責陶藝課程DIY體驗，帶遊客製作陶藝外，還要具有服務熱忱、能獨立作業，甚至要有業務銷售能力。眾多工作要求，卻只有150元的時薪。

原po表示，如果是讓一個學生只做「手拉坏」，150元時薪還算情有可原。但陶藝人才不多，即便有近千名從專業學校學生畢業，真正從事這項行業的人也不到20個，讓原po最後無奈寫道：「最後我真的祝福這位po主能找到人。」

文章一初引來許多網友回應，對於老闆要求都搖頭說：「廉價勞工」、「要會教要會自己做服務力強又要會自己賣」、「做粗工就好了，薪水都可能都比這高」，還有網友留言其他行業也有相同狀況，「我還看過徵洗碗工，要求大學跟丙級廚師證照，工作內容：洗碗、切菜、擺盤、基本炒、煮，薪資也是150」。