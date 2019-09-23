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四成企業認為讀碩士有加分 僅一成九願給4萬以上起薪

2019-09-23 16:06聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

多花兩年念碩士，值得嗎？Cheers雜誌發表2019年企業最愛碩士生調查結果，近四成（37.5％）企業認為大學生攻讀碩士「有讀有加分」，但不到兩成（18.7％）企業願給碩士畢業生4萬元以上起薪。不過，104人力銀行的統計發現，學士、碩士攻讀跨領域，有機會讓畢業後起薪多加3萬元以上。

Cheers雜誌調查發現，高科技製造業最肯定碩士學歷，其次是金融業、高科技服務業。其中金融業對碩士生的肯定比率大幅提高，從去年的29.1％增加為今年的48.9％。

薪資方面，該調查指出，近四成企業願意給碩士生的起薪範圍為3萬元至3萬5000元，逾三成企業願給3萬5000元至4萬元，不到兩成企業願意給超過4萬元以上。

不過，104人力銀行針對求職會員的統計資料發現，學士、碩士攻讀不同領域的跨領域人才受重視。例如「自然科學」配「工程」、「法律」配「工程」、「工程」配「商管」、「經濟社會及心理學」配「數學及電算機科學」、「運輸通信」配「數學及電算機科學」，這些跨領域專業結合之後，薪資中位數都上看5萬元。

Cheers雜誌表示，「法律」與「工程」的學歷組合，對應的是目前當紅的科技法律、智慧財產、IP經紀。舉凡政大、交大、清大、東吳，都有設相關研究所，供具備法律背景的學生深造。一般法律畢業生到法律事務所上班，起薪約4.5萬元，並不算高。但是取得智財研究所學歷後，動輒就是7.5萬元。從薪資的角度來看，念研究所不失為值得的投資。

調查指出，近四成企業認為大學生攻讀碩士「有讀有加分」，但不到兩成企業願給碩士畢業...
調查指出，近四成企業認為大學生攻讀碩士「有讀有加分」，但不到兩成企業願給碩士畢業生4萬元以上起薪。 本報系資料照片
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