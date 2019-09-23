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這12類科系 念了碩士至少加薪1.1萬

2019-09-23 07:51聯合報 記者何定照╱即時報導

《Cheers》雜誌取得104人力銀行資料庫分析報告，發現2018年擁有碩士文憑的社會新鮮人，平均起薪3萬3800元，創下歷年新高，比大學生起薪多出5000元，又以財務、法務類多最多，可達1.6萬元。

《Cheers》根據104數據資料庫分析「10年內更新、畢業（役畢），且最高學歷為學士或碩士」的求職者，發現若從43個職缺種類來看，「法務／智財類人員」學士起薪的中位數雖僅約3.2萬元，一旦有了碩士文憑，卻是所有職種中跨幅最大，加薪1.6萬元、碩士薪資中位數達4.8萬元；同樣高漲幅的還有「財務╱會計╱稅務類人員」，從3萬元一躍至4.6萬元。

《Cheers》表示，「美容╱美髮業」薪資增額最低，不管碩、學士學歷，薪水起價如一，中位數都是3萬元；倒數第二的「餐飲業」也僅加薪2000元，從2.8萬元增加到3萬元；但包括人力資源、行銷、運輸物流、教育輔導、營建規劃施作等職缺，凡拿到碩士學歷者，就比學士高上約8000元；其中最高薪是「工程研發人員」和「經營／幕僚類人員」，碩士薪資的中位數是5萬，高出學士畢業的3.5萬元，整整差1.5萬元；「軟體／工程類人員」也差了1.3萬元。

《Cheers》雜誌歸納出碩士比學士薪水多的前12名。圖／Cheers提供
《Cheers》雜誌歸納出碩士比學士薪水多的前12名。圖／Cheers提供
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薪資新鮮人薪水

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