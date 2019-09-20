全國技能競賽前3名今出爐 將角逐國手選拔

2019-09-20 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



第49屆全國技能競賽今落幕，674名選手歷經3天比賽，一路過關斬將，最後選出47個職類英雄榜人選，總統府秘書長陳菊則親臨頒發金牌，獲得前3名的選手，將角逐明年國手選拔賽，並接受國手訓練及代表我國出征參與國際技能競賽。

勞動部指出，本屆參賽者中，造園景觀職類的藍承宏、馬碩宏，因去年參賽名落孫山抱頭痛哭，一年來兩人每天曝曬在烈日之下練習長達10多個小時，皮膚變得特別黝黑，每天更除了吃飯睡覺，都在大太陽底下揮汗練習，近1個月暴瘦3公斤，就是希望能一雪前恥，挑戰個人極限，終於一舉拿下全國賽金牌。

家具木工職類的參賽者蕭誼寧，則堪稱「巾幗不讓鬚眉」，連續5年挑戰全國技能競賽，每天過著鋸切、刨削、砂磨、組裝的日子，搬重木及操作機具都難不倒她，多年來她先後得過第18名、16名和第5名的成績，但一直與金牌無緣，今年她以累積的實力及毅力繼續參賽，成功奪金。

陳菊致詞時表示，今天看到所有年輕一代的參賽選手，將平日一步一腳印精實的訓練，在此刻大放異彩，感到非常的高興，前3名獲獎選手有機會在明年成為國手，代表我國參加明年在阿布達比舉辦的亞洲賽，以及後年在上海舉辦的國際技能競賽，為我國爭光。