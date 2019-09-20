6月未足額進用身障者 中興大學、富邦人壽居首

2019-09-20 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公告6月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中未足額進用的28家公立單位中，第一名是中興大學，不足進用24人；私立單位未足額進用的1705家，則是富邦人壽不足進用17人，位居第一。

勞動部指出，截至今年6月止，全國依法須進用身心障礙者的義務機關(構)計1萬7481家，應進用身心障礙者5萬8655人，實際進用8萬3761人，超額進用2萬5106人，未足額進用單位有1733家，占總應進用家數9.91%，其中公立單位28家，私立單位1705家；不足進用人數合計2542人，其中公立單位不足54人、私立單位不足2488人。

勞動部表示，未足額進用28家公立單位中，排名第1的是國立中興大學不足進用24人，經台中市勞工局提供相關資源協助，中興已於7月足額進用；富邦人壽保險股份有限公司不足進用17人，則名列私立單位第一名，主要是該公司採業績核薪，部分身障員工績效不如預期，未達基本工資致未計入進用人數，經台北市政府溝通協調，協助輔導調整身障員工業績考核並提高薪資，該公司不足人數已於7月降至4人。

勞動部強調，勞動力發展署各分署、縣市政府等300餘個就業服務據點，都可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求的身心障礙者，地方政府也會運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等，協助提升就業競爭力，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，開發出更多身障人士可從事的職務工作。