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竹科變老了 員工平均年齡37.6歲

2019-09-19 14:13聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

竹科變老了，員工平均年齡從民國75年的29.2歲，到107年的37.6歲。 圖／...
竹科變老了，員工平均年齡從民國75年的29.2歲，到107年的37.6歲。 圖／聯合報系資料照片
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33年前平均29.2歲

竹科變老了，員工平均年齡從民國75年的29.2歲，到107年的37.6歲。

主計處105至107年事業人力雇用狀況統計顯示，竹科缺工數連三年超過4000人。清華大學教務長戴念華對此表示，年輕一代對工作的想法改變，興起的新創公司自由度高，吸引他們投入，建議竹科提供更符合年輕人需要的環境。竹科說，平均年齡上升，表示竹科成立至今留住一批資深員工，發展更成熟穩健。

竹科：資深員工變多

新竹科學園區管理局局長王永壯說，資深員工變多，也是平均年齡提升的原因。竹科常給外界辛苦、爆肝的印象，但近來持續改善工作環境，尤其是支持年輕員工經營家庭和生育的相關措施。

交通大學教務長盧鴻興說，竹科對工程師等高階人力的需求增加，學生取得碩、博士才進到園區，也是平均年齡增加的原因。

戴念華表示，現在年輕人創業、投入新創的風氣增加，竹科環境雖比十年前好很多，但改變腳步還不夠快。例如園區內中小學、幼托的中籤率低，有些員工仍無法好好安排家庭生活。

王永壯說，AI持續發展，竹科目前最缺軟體人才，更需要能夠結合軟、硬體的年輕科技新血投入。

竹科管理局投資組組長林輝宏表示，在5G和AI趨勢下，竹科今年上半年營業額達5134億元，出口貿易總額較去年同期成長26.96%，尤其是資通訊產業（ICT）營運成果佳，廠商運用既有技術強項，發展相關邊緣運算，共創AIoT應用生態體系新商機，有助持續提升竹科總體營收。

AI新竹清華大學創業竹科工程師

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