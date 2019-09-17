幫3K產業改造工作環境 勞動部每案每年補助250萬

2019-09-17 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



鑄造、表面處理、印染整理、橡膠製品製造等特定傳產俗稱「3K產業」，亦即「危險、辛苦、骯髒」，因工作環境多為高溫、高噪音、高污染，導致長期缺工、員工年齡偏高，為協助3K產業改善工作環境、製程，勞動部職安署專案輔助廠商，派專家團隊入廠體檢，且每案每年提供最高改造補助250萬元，至今已輔導200餘家。

勞動部職安署職災勞工保護組長許莉瑩指出，國內3K產業粗估約5萬8000多家事業單位，年產值約計2兆9000億餘元，但因製程或作業性質特殊，工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素，國人多不願屈就3K產業工作，導致產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題。

許莉瑩說，為了協助3K產業改善工作環境及製程轉型並促進就業，勞動部從2014年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理業推動輔導改善及補助計畫，透過資源整合、專案訪視輔導、改善經費補助等連貫性服務措施，從規劃設計、施工至完工由專家團隊全方位提供支援，除規劃補助廠房設置安全衛生設備外，更協助改善工作環境髒亂、濕滑、陰暗等問題。

據統計，2014到2016年度，勞動部共輔導鑄造業86家、新增502人次勞工，2014至2019年度輔導表面處理業66家、新增683人次勞工，2018年度輔導印染整理業50家，新增431人次勞工。許莉瑩表示，根據數據顯示，勞動部輔導介入廠商改善工作環境後，新增本國勞工增加，新進員工平均年齡也降低。