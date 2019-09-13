史丹佛畢業的投資家：30歲後要朝單一目標衝刺，換跑道前先問自己3個問題

2019-09-13 15:03 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



Stanford的學生不同於其它商學院，並非一昧追求傳統熱門的行業，如投資銀行和管理顧問，反而對於矽谷的高科技環境很有熱情。我同班有9個人畢業後加入HP（惠普），9個人加入微軟，數目均為最高。那時Apple是一間不怎麼樣的小公司，也沒有Google、Facebook和Amazon，更沒有科技新貴如Tesla和Netflix。全班只有2人加入今天最熱門的PE fund （私募股權基金）（當時還沒有幾間），1人加入創投。

面臨職場挑戰，最好先釐清三個問題。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

風水輪流轉，在全球金融市場動盪不安的現在，我是僅有2位仍待在投資銀行領域的人，許多人早已退休。現場有一位同學問我，我如何發現投資銀行是我的最愛。

答案很簡單：完全歪打誤撞，我當時沒有強烈的中心思想，只是看什麼熱門就選擇什麼。但有一點我比別人強：很早就理解我真正喜歡什麼，並努力不懈往那個方向去深耕。我加入這個行業完全是一窩蜂，但加入後才發現那真的很適合我。

我曾interview過一些年輕人，過了30歲還在轉換跑道，在我看來完全是浪費人生、不可原諒。現在世界上有那麼多種新選擇，年輕人應在25歲以前盡量多嘗試，唯有歷練過不同行業，才能發掘自己真正的喜好。26-30歲間就應該趕快穩定下來，可作一次但最多不超過2次跑道的轉換；到了30歲以後，便全力往一個確定的方向衝刺。

年輕人為什麼會找不到方向？因為沒有中心思想，人云亦云，聽父母、看同學。以前的行業很僵化，極少改變，但現在各行各業都在起翻天覆地的變化，你可以從很多角度切入，比如說如果你懂AI大數據，可以把其應用在消費行為分析上，設計出更好產品。

但今天尋找中心思想的旅程，比以往任何時候挑戰更大。傳統價值觀已不再適用，很多人沒有心理準備面對這個現實，主要有3個問題：

第一、是否需要唸一個頂尖MBA？以前我們那個時代，每個人只能靠品牌包裝自己，所以需要哈佛、史丹佛的學歷，高盛、麥肯錫的經歷。但今天個人可以靠創意募到巨資、靠自媒體成為網紅。即使美國名校學位，也不一定比得上阿里巴巴資歷，或大陸名校如清華的價值，所以你必須想得更遠，這是一個20-30年的投資。

第二、新創公司是否需要MBA資歷？很多知名的公司如麥肯錫和高盛，每年會雇用一定數量的MBA。但如果你志在新創公司，則不一定要MBA學位來肯定你的價值，蘋果的賈伯斯，微軟的蓋茲，和戴爾電腦的Dell，都沒有唸完大學，卻創造了億萬王國，今天這種機會比以往要多1000倍。創新可以學習，但創業需要實踐。

第三、你未來Career的道路將如何發展？這是最難的問題，因為沒有人能回答。以往很少人能一個工作從一而終，未來會更少。如何從A到B、B到C，而且不斷增加價值，是最困難的挑戰。就像投資一樣，你必須要學習規劃你自己的人生旅程，而不是靠別人來決定。

以麥肯錫員工來說，大部分人都不想在那裡工作一輩子，而是3-5年後轉到民間企業去。這個轉換是很有風險的；如何在理想和現實中間取得平衡？所轉入的行業未來是否有前途？是否能一直待下去？

此外我們需思考「學校」、「學位」和「學習」的不同。以前一般人重視前兩者，但未來後者更重要。成功的人，像馬雲會告訴你學位根本不重要，卓越的人，像張忠謀表示終身學習才是未來成功的關鍵。

以往大部分的人花20-25年學習，剩下的時間應用，但現在你學習的知識，不到5年就過時了。目前最流行的AI、big data等， 30年前都不存在，即使你是台大電機系畢業也沒接觸過。很多人想念個MBA或EMBA充電，但不見得有用。唯有一輩子不斷學習的人，才能跑在時代尖端。

Stanford商學院的校訓是「change lives. change organizations. change the world」我當年申請到美國名校，改變了我自己的人生；後來花了30年的時間，幫助我的客戶募資轉型、改變企業的命運。現在我正走到第3個階段，我不是川普，無法改變世界，但我能做的是利用我的金融專業，創造改變台灣的力量。

這些年來，我參加的活動層次越來越高，不管是在中國大陸或全球各地的世界級論壇，我都能自信的發言，侃侃而談，引起全場注目，早已不是當年青澀的模樣。

但我沒有忘記，Stanford是如何改變了我，重點不在於學位，而是一輩子學習的能力。

I was living to run and running to live, and I am still running against the wind.

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