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菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49聯合新聞網 綜合報導

在菜市場工作需要很好的體力與耐力。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
在菜市場工作需要很好的體力與耐力。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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想換一個阿沙力的老闆嗎？一則菜市場徵人啟事引發網友熱議，老闆除大方開出4萬5千元的月薪，還表明不禁菸、酒、檳榔，最後嗆一句「媽寶不要來」，讓網友紛紛叫好，大讚老闆「太霸氣」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一則徵人貼文，直呼「第一次看到徵人這麼接地氣的」。發文的老闆共要找8名菜市場工作人員，地點在新竹以北，上班時間為清晨5點半到下午2點。至於眾人最關心的待遇，文中載明公司「沒有福利只有獎金」，薪水則是日領1200元，月領4萬5，每個月可自行排假4天，並強調「老闆不會扣東扣西也不會靠背靠母，該給的一定會給」。

「恁祖母也是辛苦過來的」，老闆表示找員工不是在相親，不需要良民證，吸菸、吃檳榔、喝酒都是員工的自由，別影響到工作就好。更狂的是，她補助吃檳榔者每天20元，但喝酒沒有，因為「總有一天你會出車禍」，另外中午也供應50元便當。

至於應徵條件更是寬鬆，只要年滿18歲，具備汽車駕照，性別、學歷都不限，「博士生畢業也不一定有用」。此外也拒絕「媽寶」，「要問阿公阿嬤的也不要來，都幾歲了找工作還要問長輩」，嗆這樣的求職者「自己做不了主一輩子都做不了主」。

網友們看到如此直白的徵人文案大呼「霸氣」，紛紛表達對老闆的讚賞，「這個頭家是個性情中人」、「光這麼豪邁的說話，我喜歡」、「這麼直白的老闆一定很好相處，因為有話就說，不會拐彎抹角」、「有效率的徵文！直接不囉嗦講重點100分，各大企主學著點」、「這種老闆怎麼不多一點，社會正能量」。

許多人對於吃檳榔竟有補助感到驚訝，有人哀怨的說「我不吃檳榔，不就虧了」，但有網友打醒他「哪裡虧？傻傻的，健康很貴的」。

雖然看似待遇不錯，不過也有過來人表示「錢不好賺」，「市場很操，體力要很夠，這薪資算市場基本」、「菜市場的工作，只有累而已，還不時要被幹譙」、「真的沒老闆管你抽菸吃檳榔，該忙就忙該做就做，你可以每天凌晨起來，又可以保有該有的體力，只要工作做得好誰管你上班做什麼！」。還有人提醒應徵者，市場工作不分男女都要搬菜搬貨，而且是二、三十公斤起跳，沒冷氣熱得要死，若缺錢體力好可以考慮，但「很多人一天不到就陣亡了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一則菜市場徵人啟事引發網友熱烈討論。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
一則菜市場徵人啟事引發網友熱烈討論。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版
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