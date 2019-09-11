跳槽新東家，同事等看好戲？用這招，連地下領袖也搶著罩你

2019-09-11 15:53 商業周刊 楊倩蓉／商業周刊



換工作時，面對新老闆希望你趕快做出成績，但新同事對你有強烈戒心？什麼是最好的自處之道？

本文結合富士康集團前總裁程天縱，與另外兩位在外商及台商擔任高階經理人、有超過二十年以上管理經驗的總經理，透過他們豐富的管理經驗，為空降者指引進入新公司時的切入路徑。

職場示意圖。記者杜建重／攝影 分享 facebook

第1步：先淨身入戶，別急著秀真本領

曾經有幾位知名外商高階經理人進到傳產企業，指導下屬時，開口閉口都說：「以前我在某公司時，都是如何如何。」結果都待不久就離開，這是最要命的說法，「你一空降就來當高階主管，你的同事把你當外來神仙，每個人都在看好戲，沒有人會幫你。」一位在傳產的高階經理人說。

降低大家敵意的做法，最好是找同事並肩出去作戰，一起去打市場、見客戶，取得同事認同感，這是打心理戰，讓他們覺得你並不高高在上，而是跟大家一樣。等到你降低同事敵意後，大家也開始鬆懈，覺得你似乎沒什麼本事，這時候，就是你展現功夫的好時機，你可以向同事示範怎樣談生意，當你能帶大家一起成長，大家就願意相挺。

第2步：這樣做，最快拉攏檯面下的黑馬

找出內部真正的意見領袖，他們可以幫你不誤踩地雷，也有機會成為你的人馬。

兩個管道可以找出公司意見領袖，第一是辦教育訓練，拆散部門，分組討論報告時可以看到誰有想法、誰講得頭頭是道；第二，展開重要專案，但點名不要平常的主管負責，而是請主管推薦人才，你就可以看出，誰是被重點對待的員工，即使他沒有相應的職稱，卻有影響力。

找出意見領袖後，一方面約談、了解他的想法，一方面，當他做出成績時，要另發郵件稱讚他，讓他覺得被重視。

在初期，建立並理解人與人之間的關係，比做好事情更重要。曾經也付過學費的程天縱說，他曾空降到一個企業，沒有先了解企業文化，就請各部門主管吃飯，「不曉得他們彼此是王不見王，結果犯了錯，被兩邊噹來噹去。」

第3步：從內部矛盾找出公司痛點，最易建立戰功

空降人進入新公司後，最需要搞清楚的是人之間的關係，有經驗的空降者會觀察各部門間彼此矛盾，「公司的例會就可以看出來，各部門主管報告就可聽出端倪。」一位擁有空降豐富經驗的主管說。先沉潛觀察，找出公司最有問題的部門，帶自己的專業人馬一到兩位進入，一旦出手做出成績，就能讓大家臣服，「因為是部門最燙手山芋，所以安排自己一到兩位人馬進去，（初期）沒人會反對。」

切記，沒看清楚前，不要太快出手，尤其是本來內部競爭就很激烈的公司，一旦出現外來者，大家很容易暫停戰火，槍桿子一致對外。

第4步：告訴老闆，你不是沒能力，只是等待時機

在你開始沉潛觀察前，就先管理好老闆的期待。「先跟老闆談，這裡敵人太多，先給我1年，第1年不會有建設，第2年才會開始行動。」讓老闆心裡先有譜，你不是沒有作為，只是等待時機。

之後一定要切記，領導強人要的是你的能力，不是你的野心，搶功勞時要低調一點。

面對老闆做出蠢決定，看到家臣在旁拍拍手贊成時，專業經理人可以私下提醒老闆這項決定的風險何在，最好還帶著解決方案來；但是公開場合不要反對，如果是蠢決定，只要不吭聲，老闆會看出你的言外之意；如果非要吭聲，請給中性答案，誰都不要得罪。

空降前的提醒：先準備好降落傘再跳

最後，別忘了隨時準備好你的降落傘。強人往往很果決，找你來很果決，替換掉你，也會很快。

歐美大企業的專業經理人在跳槽時，都會跟新東家談降落傘條款，大家醜話先講在前，「如果哪一天你對我不滿意，我希望你給我緩衝期讓我離職，例如3個月，讓外界以為我是找到工作跳槽，而不是被解聘；如果不給3個月，至少也要提供3到6個月的薪資。」曾在外商擔任高階主管的專業經理人說，台灣專業經理人很少談到這一塊，但是要懂得先保障自己。

「一定要進去前談才會有好條件，因為這時，對方只看到你的優點；如果進去後再談，你的優點已經被視為理所當然，他也開始發現你的缺點，就不容易談出好條件了。」

其實，無論是任何類型的轉職者，在進入新的工作環境時，首要是先解開人的問題，才能在新的戰場上，取得更多主導權，更有籌碼翻轉局面。

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