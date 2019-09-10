大客車駕駛 明年起每年2次在職訓練

2019-09-10 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



交通部統計，九成以上大客車事故肇因屬駕駛員行為所致，圖為蝶戀花事故。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近年頻傳大客車交通事故，統計九成以上是駕駛疏失釀禍，為加強行車安全，交通部昨預告「汽車運輸業管理規則」修正草案，預計從明年起，客運業者每年須對駕駛辦理兩次在職教育訓練，否則可罰九千元至九萬元。

但上了課就一定會內化改善駕駛行為？為免教育訓練流於形式，無助實際交通安全，中央警察大學交通學系副教授李克聰建議，應蒐集近年人為疏失導致大客車事故的案例，檢視肇事原因並尋求預防方法，再重新編列教材。

交通部公路總局統計，九成以上大客車事故肇因屬駕駛員行為所致，自從前年發生蝶戀花事件後，即開始研擬強制對大客車駕駛教育訓練，盼防堵憾事再發生。目前法規僅要求大客車駕駛每三年接受一次講習訓練，並納入公總定期評鑑客運業者項目，違者限期補正，但無明確罰則。

根據昨預告的草案，明年一月一日起，業者每半年須對駕駛辦理一次以上教育訓練，等於一年兩次。課程內容包括教導安全防衛駕駛、肇事預防及處理、近年新修訂交通法規、車輛保養檢查方法等。

李克聰表示，課程內容須對症下藥，否則上課反而成了工作額外負擔，例如可加強駕駛風險辨識，每個人特性不同，可能受各種原因影響，導致精神難以集中，應教導駕駛評估身心狀況是否適合開車，若認定有風險危機，就要採取相關的適當應變。

另外，為提升業者公司治理責任，此次草案也增訂，若大客車駕駛違規應接受道安講習卻未參加，表示駕駛並不重視交通安全改善措施，業者應停止一切派任職務，直到駕駛員完成道安講習後，才能恢復勤務。