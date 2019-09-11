台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

建中、台大畢業並沒有讓林育立受到庇蔭，入行十年，他被fire兩次，他說：「廣告業只看作品，當你表現不好，高學歷反而被調侃，我曾有一段時間，不敢說出自己的來歷。慢慢覺得好像可以肯定自己，已是十年後。十年來，我把每次NG，當成讓自己更強大的機會。」

門外漢，靠旁聽打擦邊球

林育立，雪芃廣告創意總監，台大地質系畢業，同學去當研究助理，研究地球科學，他卻不知畢業之後要做什麼。朋友邀他一起參加廣告營，他發現自己對廣告很有興趣。

他到相關的廣告及設計系所，拜託老師讓他旁聽。聽了一整年，還乖乖交功課，因為比本科生還要認真，老師破例推薦他到製作公司實習，總算和廣告沾上邊。

繞了五年，還沒入行

對廣告業滿懷熱情和憧憬，實則一知半解的他，卻發現自己渴望從創意文案這樣的職位入手。但是，拍片時因緣認識的創意總監，沒有職缺；願意用他的總監，職缺需求卻突然被取消。他只好先進傳統報媒擔任整合行銷文案。

林育立很能駕馭文字，就算他所在的部門被裁撤，他依然悠遊於其他部門，不但不受影響，還被公司的業務一姐相中，帶他一起跳槽到金融業做消費金融的行銷，當時他每月可以領到八、九萬，是個三十歲不到的高薪族。只是，繞了五年，他仍進不了廣告公司，那是他的夢幻工作。

總算入行，卻被fire兩次

覺得夢想沒實現的林育立開始亂投履歷，只要是廣告公司，都投。一陣亂槍打鳥，總算入行，從三人的微型公司開始，上班第一天就獨立完成企畫案，第二天就被帶出場提案，一首廣告歌，英日國台四種語言，一提就成功。但不到一個禮拜，他不知道另外兩位都是老闆卻天天在吵架的環境下，他能學到什麼？他主動離開這家公司。

還好，林育立憑著以他父親為角色，弄了一份故弄玄虛的履歷自傳，以及主動腰斬的薪資，總算進到第一家正規的4A廣告公司，寫了壽險公司路跑廣告的本子，作品得獎了，但得獎人名單沒有他，因為三個月後，換他被fire了，原因是老闆認為抱著重新學習心態的他，沒有霸氣。

雖然同事轉介他進到第二家4A廣告公司，只是，求學階段的人生勝利組，其他行銷工作的佼佼者，進到了廣告界，卻連連適應不良，一年半後，他又拿到人生第二張辭退單。

帶著被辭退的禮物，爆肝磨練

連續兩張辭退單，並沒有澆熄林育立對廣告的烈焰熾愛。他反省為什麼會被fire？逼自己增加市場敏銳度，明瞭廣告創意文案不是搞藝術創作，而是為商業服務、創意不只是個人偏好，而是一種價值、做事要有策略和方法…

帶著被fire的人生禮物，後續到第三、第四家廣告公司，一樣高壓，一樣爆肝，在長期挫折感相伴下，他似乎慢慢抓到竅門。但小孩出生時，他才驚覺，同間公司工作三年只加薪一千元，月薪永遠停留在四萬多，戶頭剩不到十萬元。為了理想，他差點連家都養不活。

最後一搏！開低走高

林育立和妻子商量，到雪芃廣告再試一次，如果情況不改，甘願放手。在雪芃將近六年，過去的磨練讓他變形，愈來愈能挖出人性更細微的insight，對於傳統廣告面臨的網路時代衝擊，能用更新的標準與新世代溝通。

2016年他們團隊主導的104人力銀行「Be A Giver」，獲得2017年4A創意獎全場最大獎，對於廣告業認為campaign是單一事件的舊定義，他們用連續性的策略演進為市場制定新的標準。

入行十年，開低走高，林育立引用蔣勳《打開雲門》所寫「賣弄技巧就是死去的傳統，創新卻必然有當代人的關心」。品牌廣告講求的長效，不是一種目的，而是一條正在走的路！人生也是一樣，感念每次事件給他的啟發。

雪芃廣告創意總監林育立。圖／104掌聲提供 分享 facebook

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