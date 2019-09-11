親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

東京強颱啟示錄：成田機場「孤島化」與颱風假爭議

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36104BeAGiver掌聲

建中台大畢業並沒有讓林育立受到庇蔭，入行十年，他被fire兩次，他說：「廣告業只看作品，當你表現不好，高學歷反而被調侃，我曾有一段時間，不敢說出自己的來歷。慢慢覺得好像可以肯定自己，已是十年後。十年來，我把每次NG，當成讓自己更強大的機會。」

門外漢，靠旁聽打擦邊球

林育立，雪芃廣告創意總監，台大地質系畢業，同學去當研究助理，研究地球科學，他卻不知畢業之後要做什麼。朋友邀他一起參加廣告營，他發現自己對廣告很有興趣。

他到相關的廣告及設計系所，拜託老師讓他旁聽。聽了一整年，還乖乖交功課，因為比本科生還要認真，老師破例推薦他到製作公司實習，總算和廣告沾上邊。

繞了五年，還沒入行

對廣告業滿懷熱情和憧憬，實則一知半解的他，卻發現自己渴望從創意文案這樣的職位入手。但是，拍片時因緣認識的創意總監，沒有職缺；願意用他的總監，職缺需求卻突然被取消。他只好先進傳統報媒擔任整合行銷文案。

林育立很能駕馭文字，就算他所在的部門被裁撤，他依然悠遊於其他部門，不但不受影響，還被公司的業務一姐相中，帶他一起跳槽到金融業做消費金融的行銷，當時他每月可以領到八、九萬，是個三十歲不到的高薪族。只是，繞了五年，他仍進不了廣告公司，那是他的夢幻工作。

總算入行，卻被fire兩次

覺得夢想沒實現的林育立開始亂投履歷，只要是廣告公司，都投。一陣亂槍打鳥，總算入行，從三人的微型公司開始，上班第一天就獨立完成企畫案，第二天就被帶出場提案，一首廣告歌，英日國台四種語言，一提就成功。但不到一個禮拜，他不知道另外兩位都是老闆卻天天在吵架的環境下，他能學到什麼？他主動離開這家公司。

還好，林育立憑著以他父親為角色，弄了一份故弄玄虛的履歷自傳，以及主動腰斬的薪資，總算進到第一家正規的4A廣告公司，寫了壽險公司路跑廣告的本子，作品得獎了，但得獎人名單沒有他，因為三個月後，換他被fire了，原因是老闆認為抱著重新學習心態的他，沒有霸氣。

雖然同事轉介他進到第二家4A廣告公司，只是，求學階段的人生勝利組，其他行銷工作的佼佼者，進到了廣告界，卻連連適應不良，一年半後，他又拿到人生第二張辭退單。

帶著被辭退的禮物，爆肝磨練

連續兩張辭退單，並沒有澆熄林育立對廣告的烈焰熾愛。他反省為什麼會被fire？逼自己增加市場敏銳度，明瞭廣告創意文案不是搞藝術創作，而是為商業服務、創意不只是個人偏好，而是一種價值、做事要有策略和方法…

帶著被fire的人生禮物，後續到第三、第四家廣告公司，一樣高壓，一樣爆肝，在長期挫折感相伴下，他似乎慢慢抓到竅門。但小孩出生時，他才驚覺，同間公司工作三年只加薪一千元，月薪永遠停留在四萬多，戶頭剩不到十萬元。為了理想，他差點連家都養不活。

最後一搏！開低走高

林育立和妻子商量，到雪芃廣告再試一次，如果情況不改，甘願放手。在雪芃將近六年，過去的磨練讓他變形，愈來愈能挖出人性更細微的insight，對於傳統廣告面臨的網路時代衝擊，能用更新的標準與新世代溝通。

2016年他們團隊主導的104人力銀行「Be A Giver」，獲得2017年4A創意獎全場最大獎，對於廣告業認為campaign是單一事件的舊定義，他們用連續性的策略演進為市場制定新的標準。

入行十年，開低走高，林育立引用蔣勳《打開雲門》所寫「賣弄技巧就是死去的傳統，創新卻必然有當代人的關心」。品牌廣告講求的長效，不是一種目的，而是一條正在走的路！人生也是一樣，感念每次事件給他的啟發。

雪芃廣告創意總監林育立。圖／104掌聲提供
雪芃廣告創意總監林育立。圖／104掌聲提供
分享

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

廣告台大履歷建中高薪夢想品牌

104BeAGiver掌聲

104 Be A Giver「掌聲」記錄著台灣土地上的人們，在逆境與苦難中，依然身體力行心中的美好初衷。掌聲請連結
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

大客車駕駛 明年起每年2次在職訓練

2019-09-10 00:34

落實大客車勞檢 工時過長才是禍首

2019-09-10 00:34

藍委提案促「提高薪資條例」 勞部：低薪業已列專案檢查

2019-09-09 15:10

起立問早、雙手接垃圾 他狂列公司12條奇葩生活守則網驚呼：塊陶R

2019-09-09 11:50

彰化就博會 風電徵才超搶手

2019-09-07 23:21

勞動調解新制 有助減少恐龍判決

2019-09-07 13:22

勞動事件法明年上路 調解委員成最夯新職業

2019-09-07 13:20

27項職缺！長榮文苑酒店年底營運 徵才活動應徵踴躍

2019-09-06 13:43

9月納勞基法 傳醫院訂工時下限「工時反延長」

2019-09-05 14:31

納勞基法 受訓中醫師憂訓練名額減少

2019-09-05 14:25

中醫住院醫師訓練容額不足 衛福部：持續關注

2019-09-05 14:16

影／零分到世界第一 20歲新手二人組國際技能競賽摘金

2019-09-05 13:36

畜牧業屬三K產業 牧場工作人員這些保險不能少

2019-09-05 11:59

牧場員工落攪拌機喪命 畜牧業：須落實機械保養及人員訓練

2019-09-05 11:50

醫院「代訓」中醫住院醫師 勞基法上路恐影響容額

2019-09-05 10:44

工時更長！納勞基法五天 北市傳醫院要求訂定工時下限

2019-09-05 09:43

高偏差青少年 成年後創業多、收入高

2019-09-04 23:48

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 15:35

兼職賺更多 代駕司機努力跑月收6到10萬

2019-09-04 12:08

追蹤19年 研究：偏差青少年30歲後創業比率和收入更高

2019-09-04 10:15

彰化勞工處誤植30K挨轟 風電廠徵才40K起跳

2019-09-03 23:50

禁止勞工年齡歧視 立院下會期優先法案

2019-09-03 14:51

許銘春：4年投入近95億助青年就業

2019-09-03 14:19

新北明徵才 35廠商提供身障職缺

2019-09-02 23:57

月入90k木工師嘆薪資凍漲30年 網驚：10天抵我1個月

2019-09-02 12:29

搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34

台積電徵才 跳槽者獎勵2個月薪資

2019-09-01 14:26

健保降眷口數 雇主年省30億

2019-08-30 23:25

住院醫師9月1日納勞基法 4周總工時不得超過320小時

2019-08-30 20:08

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

不該只應付勞檢 勞團籲強制漁工穿救生衣

2019-08-29 14:55

超越斜槓／曾海淇用創業 延續職涯

2019-08-29 14:43

帶職創業 曾海淇找一條低風險之路

2019-08-29 14:43

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

專科畢業起薪較高 加薪不如學士

2019-08-29 00:40

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02
看更多

熱門文章

日本超夯的「Hello Kitty杯套」來囉！全家便利商店11日起推銅板價加價購

2019-09-10 15:25

鋪上滿滿臭豆腐！ 必勝客全新「黃金臭豆腐比薩」濃郁來襲

2019-09-10 12:30

迪麗熱巴哪有這麼醜？網哭：換攝影！

2019-09-10 11:34

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34

女自備餐盒裝好市多洋蔥…環保？貪便宜？ 千人戰翻

2019-09-10 12:28

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

同婚公投傷害非異性戀者心理健康 本土研究首證實

2019-09-10 14:12

整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46

銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27

網售加價麥當勞糖醋醬還賣出上千份 網友：懶人商機超賺

2019-09-10 16:38

中秋吃柚子 營養師建議部分疾病患者要注意

2019-09-10 12:09

腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05

腸病毒、流感病例5年新高 停課班級大增

2019-09-11 00:37

長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18

從梁家千金變百貨高手 姊妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top