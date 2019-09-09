藍委提案促「提高薪資條例」 勞部：低薪業已列專案檢查

2019-09-09 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



青年低薪嚴重，國民黨立法院黨團提案提高薪資執行特別條例草案。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

搶救青年低薪，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人共同提出「提升薪資執行特別條例」草案，希望立法院新會期通過。對此，勞動部今天表示，草案多項內容，都是目前已執行的措施，政府也陸續為軍公教人員，及中央各機關臨時及派遣人員、約僱人員調薪；針對低薪行業，勞動部也已列入專案檢查的重點對象。

勞動部表示，提升勞工薪資水準是政府施政的重點，近年來，各部會透過加速經濟轉型、改善投資環境、加強人才培訓等眾多措施，已讓勞工薪資水準逐步提升，並會持續推動各項政策，讓薪資與經濟成長同步提升。

勞動部表示，近年來，每年皆檢討基本工資，基本工資月薪由104年的2萬0008元，明年將提升至2萬3800元。時薪也將由原來的120元，提升至158元。若以立法委員所提的「人力運用調查」統計數字來看，受僱者每月主要工作收入未滿3萬元者，已由104年的37.93%，降為107年的33.28%；未滿4萬元者，則由68.13%降為66.62%。

此外，勞動部表示，工業及服務業受僱員工全年總薪資的中位數，也從104年的45.8萬提升至106年的47萬，顯見整體的勞工薪資水準，正逐步並且持續提升中。

至於立法委員所提「提升薪資執行特別條例」草案，勞動部表示，其中多項皆是目前已經執行的措施。政府不只於去年為軍公教人員調薪3%，也替中央各機關臨時及派遣人員、中央及地方各機關的約僱人員調薪。針對低薪情形較為普遍的行業，勞動部也已列為專案檢查的重點對象。

勞動部也表示，會持續落實各項提升勞工薪資水準的政策，包括由勞動部統合8個部會資源所推動的「投資青年就業方案」，將在4年內投入近95億元，對不同階段的青年提供各項協助，來提升青年的就業環境與薪資水準。