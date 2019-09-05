影／零分到世界第一 20歲新手二人組國際技能競賽摘金

2019-09-05 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



在俄羅斯舉行的第45屆國際技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手勇奪1金1銅3優勝，其中機電整合金牌宋承勳、闕伯陽二人組，從初當選手常拿零分到勇奪世界第一、獎金120萬元，在國際舞台為國爭光，證明自己的實力，行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚。

頒獎典禮行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春、勞動力發展署長黃秋桂等出席祝賀。雲嘉南分署長劉邦棟說，分署這次派出9名國手參加7職類比賽，得獎職類包括「金牌」機電整合宋承勳與闕伯陽、「銅牌」塑膠模具高辰豪、「優勝」石膏技術與乾牆系統王暐智、機器人黃柏笙與何嘉翔及家具木工江登豐，每人將獲得金牌120萬、銅牌40萬、優勝10萬元獎金。

宋承勳、闕伯陽今年都20歲，台北人，畢業於大安高工控制科，均保送台灣科技大學。宋承勳說，機電整合比賽通常4小時，高二開始練習時，常做了8小時都還是拿零分，當時打擊很大，但還是想辦法克服，不斷思考程式怎麼寫可以更好、二人怎麼配合才能增加速度等，堅持不放棄的精神，苦熬3年終於拿下世界金牌，也賺進人生第一個100萬。

闕伯陽說，二人感情很好，平常討論會意見不同，但都會互相尊重、溝通，從沒吵過架，近一年為了練國際賽，二人平常練習、吃飯、睡覺幾乎24小時都黏在一起；他笑說，之後大學同班還會繼續在一起，未來二人都會朝機電整合方向發展，並感謝裁判長、老師、學長及翻譯等人的指導與協助。