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高偏差青少年 成年後創業多、收入高

2019-09-04 23:48聯合報 記者潘乃欣／台北報導

中研院追蹤十三到十八歲時有高度偏差行為者，成年後創業比率和收入，都比低度偏差族群...
中研院追蹤十三到十八歲時有高度偏差行為者，成年後創業比率和收入，都比低度偏差族群高；圖為示意圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片
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中研院社會所二○○○年開始追蹤當時就讀國一的學生，發現十三到十八歲時有高度偏差行為者，成年後創業比率和收入，比低度偏差族群高。主持調查的中研院社會所特聘研究員伊慶春說，家庭關係不好是導致偏差行為主因，但研究結果破除外界刻板印象，說明偏差青少年雖然家庭條件不好，但把時間拉長，他們仍能自立。

研究團隊成員、台北大學社會系主任陳易甫說，許多高度偏差者高二就離校，但社會結構讓他們較難進入一般公司，因而提高創業當老闆的動機。他們在卅一歲接受調查時，表示自己是創業者的比率，比低偏差群多五至六個百分點；月收入落在四萬到四萬五千元，也比低偏差群約多五千元。

長期輔導中小企業主創業的台灣連鎖加盟促進協會顧問周克倫也說，中小企業主普遍對求學過程印象不好，但有人失學後去當學徒，表現不差。過去教育不多元，技職體系不發達，家長認為「不愛念書就去當學徒」，因此跟著師傅學得一技之長，甚至最後創業。

周克倫也說，回流教育也比以前發達，他們成年後能回學校讀學位、經營人脈，提升創業成果和收入。

台灣紫牛創業協會前理事長蔣志薇說，創業是創造新的商業模式，最鮮明的特質就是不循規蹈矩，也因而易被認定為不乖的學生。

這份中研院「台灣青少年成長歷程研究」，十九年前開始追蹤台北、新北和宜蘭三縣市民眾，包括國一和國三共八十一個班級學生，至今約一千三百人。其中偏差行為研究是一一八位當年國一、目前卅一歲者，偏差定義包括暴力、喝酒、蹺課等十項目，並按偏差程度分四類。

創業中研院新北
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