彰化勞工處誤植30K挨轟 風電廠徵才40K起跳

2019-09-03 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



彰化縣府舉辦的就業博覽會，竟貼出風電開發商沃旭招募人才薪資2、3萬多，引起網友撻伐，沃旭立即在臉書澄清。 圖／翻攝自沃旭臉書 分享 facebook

彰化引進風電廠，承諾增加在地人工作機會，近日彰化縣府舉辦就業博覽會，開發商沃旭能源招募人才薪資竟僅有2、3萬多，網友群起撻伐；彰化縣府調查發現是勞工處人員忙中有錯誤植，薪資4萬元以上；此次參與徵才5家綠能廠商、釋出48個職缺，月薪水平為4萬元以上。

中央推動風電開發，強調可創造地方2萬個就業機會，蔡英文總統更多次強調風電提供都是6萬元以上的高薪綠領工作機會，但昨天開出職缺，薪資約4萬起跳。

這場就業博覽會在9月7日於員林國小舉辦，沃旭能源也參與，但一度登錄薪資只有2萬3500元到3萬4500元，與原先承諾相差太多，立即被網友在PPT站熱議，直批「這薪水也太侮辱台灣人了吧」、「說好的6萬薪資呢」？

彰化縣勞工處昨調查後澄清，表示是縣府人員操作電腦有誤，寫錯沃旭能源職缺薪資級距，已做更正；此次共5家綠能廠商、48個職缺，月薪都在4萬元以上，包括有環安衛經理、專案協調經理、採購經理、運維設備建造工程經理、文件管理師等。

沃旭能源彰化辦公室主任李立偉表示，在台灣員工超過70名，台籍約40名，招募的人才會在彰化、台中、高雄等區任職，10月7日也將在中市府廣場的風能就業博覽會設攤招募人才；另也與大葉大學合作推動「離岸風電學徒制」，進駐大學舉辦工作坊，還捐贈300萬以上的教學用風機機艙。