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月入90k木工師嘆薪資凍漲30年 網驚：10天抵我1個月

2019-09-02 12:29聯合新聞網 綜合報導

月入90k木工師，在社群PO文大嘆薪資凍漲30年。圖擷自「爆廢公社二館」
月入90k木工師，在社群PO文大嘆薪資凍漲30年。圖擷自「爆廢公社二館」
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日前政府宣布明年調漲基本工資，時薪將從一小時150元調漲到158元，多數勞工團體覺得調漲太少。一位網友馬上就在臉書po文抱怨自己雖然10天領一次薪水月入90多K，但從30年前就凍漲至今，讓他很感慨，「別人的薪水都漲，而我們卻只停留在原地」。網友看完PO文後驚說「10天是我一個月的薪水啊」。

原PO在「爆廢公社二館」PO文表示自己是一名木工師傅，8月連續上工做滿31天，領了9萬多。他一天的工資是3100元，10天領一次，但也是永遠的3100元。他感慨的說，「30年前，木工薪水，也是3100，30年後也是一樣，看著別人薪水一直成長，而他們卻只停留在原地，總是領著微薄薪水，一天過一天」。

網友看完po文後留言吐槽說「電子廠每天工作12小時，中間休息兩小時，實際上只休20分吃個飯，繼續奮鬥到下班。下班還要被叩起來問產線的事情，然後又被嫌到流膿。這樣早班看有沒有實領30K，晚班3.5K有點拚」、「是出來被砲的」、「3100算很高了，南部還有在發2700的」，勸原po要知足。

也有網友留言說「覺得羨慕..」、「辛苦了，加油」，更多網友鼓勵原PO「木工以現在的景氣還可以做滿31天，你的功夫一定很棒，不然就是你老闆很會做生意，很多工作可以做」、「去國外吧！美國木工很賺的！」

基本工資薪水

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