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住院醫師9/1納勞基法 4周總工時不得超過320小時

2019-08-30 20:08聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

住院醫師適用勞基法將在9月1日上路，各大醫院非依公務人員法制進用的住院醫師都將納入勞基法，同時適用勞基法84-1責任制，但規定每4周總工時最多不能超過320小時。預計影響4680人

勞動部表示，「受僱醫師應受到與勞工的等同權益保障」是總統蔡英文重要勞動政見，勞動部已公告醫療保健服務業僱用之住院醫師自今年9月1日起納入《勞基法》適用對象，屆時各大醫院非依公務人員法制進用的住院醫師將與一般勞工相同，適用《勞基法》相關規定，並以該法第84條之1，俗稱責任制為配套。

勞動部說明，為確明勞資雙方權利義務，並讓各縣市政府勞政單位有共同審核標準，降低對醫療現場衝擊，勞動部也配合衛福部，與勞資雙方團體共同檢視衛福部2017年訂定「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」的妥適性，衛福部並已公告修正「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」及發布「住院醫師適用《勞動基準法》第84條之1約定書範本」，就住院醫師之每日正常工作時間、每次勤務連同延長工時上限、及4周總工時上限為明確且合乎醫療現場需求的規範，除維持工時、例休假之彈性外，並充分保障住院醫師勞動權益。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，配合住院醫師工時特殊性，規定每4週正常工時不得超過283小時、正常工時加延長工時不得超過320小時，延長工時就應給加班費，輪班間隔不可低於11小時。此外，黃維琛強調，若公立、軍醫院的住院醫師，不具備軍、公職身分，也能適用勞基法。

勞動部表示，日前已將「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」「住院醫師適用勞動基準法第84條之1約定書、函報公文及核備名冊參考範本」等資料，提供給各地方勞工行政主管機關參酌，儘速核備住院醫師第84條之1約定書，使醫療機構能順利運作。

住院醫師適用勞基法將在9月1日上路。本報資料照片
住院醫師適用勞基法將在9月1日上路。本報資料照片
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醫師工時勞動部
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