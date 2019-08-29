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住院醫師納勞基法帶風向 醫界工會冒出頭

2019-08-29 17:21中央社 中央社

醫師變勞工2（中央社記者張雄風台北29日電）只有4680名醫師適用；不過，勞權觀念提升，醫界工會紛紛成立，這2年就新增4家醫院企業工會。

勞動部、衛生福利部、醫界團體經討論取得共識，住院醫師依照勞基法第84-1條規定（俗稱責任制），得由勞雇雙方另行約定工作、例假、休假、女性夜間工作，並享有退休金、職災保障，雙方勞動契約報請當地主管機關核備後，不受第30條、第32條、第36條、第37條、第49條規定限制。

依據勞動部今年3月公告，適用勞基法的受僱住院醫師，不包括公立醫療院所依公務人員法制進用者，因此估計只有4680多人適用。相較於衛福部統計全台灣執業醫師人數近4萬8000人，這群穿著白袍的醫界勞工，只是少數。

不過，在住院醫納入勞基法的法制化歷程2年多來，醫界冒出了不少工會組織，尤其是公立醫院龍頭老大，醫院員工在台北市醫師職業工會輔導下，在去年6月30日，成立了台大醫院企業工會。

勞動部統計，自106年至108年間，醫界已經新增了4個醫院的企業工會、4個產業工會。醫院促企業公會包括台大醫院、屏東基督教醫院，及今年剛成立的台北振興醫院、馬偕醫院等。

總計全台迄今已經有14個醫院企業公會，如果加入產、職業工會，全台總計30家。對此，勞動部關係司長王厚偉表示：「近兩年（醫界的工會組織）新增比例的確有所提升。」

王厚偉表示，近兩年台灣醫療產業的員工對於籌組公會的意願、權利義務的觀念都有提升，可能是因為許多醫療產、職業工會做了很多宣傳、運動，勞動部也都支持鼓勵。

有關住院醫師工時，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，住院醫師有輪班制與非輪班制。輪班制的部分，每次執勤工時上限13小時，必要得延長3小時。

非輪班制又可分為值班日和非值班日，值班日正常工時為25小時（如當日7時30分至次日8時30分），必要得延長3小時，非值班日正常工時為10小時，必要得延長2小時，延長工時另計加班費，前2小時乘以1.34計算、第3小時起是乘1.67。

黃維琛表示，住院醫師值班日最長可達28小時，是因跨夜的值班「待命」為主，工作的強度、密度並不等同於白天，據統計平均每人每月約有6至7次值班日，是在可負荷的範圍內。

黃維琛強調，不論是輪班或是非輪班制，每4週工時上限都不可超過320小時，一來這符合衛福部住院醫師工時指引的規定，勞基法沒有再緊縮時數。

他說，再來也是當初經過住院醫師、主治醫師等開會討論後取得的共識，對住院醫師的學習、醫療現場都不會造成太大的衝擊；同時也考慮到偏鄉醫師人力不足的可能，例如東部地區的住院醫師，在人力的調度也需要有個容許值，因此這個時數是一個平衡點。

至於勞退、職災補償的部分，黃維琛舉例，就算住院醫師升上主治醫師，勞退因為還是個人專戶，因此還是會持續存在，自提上限同樣也是新台幣15萬9000元；職災、健保同樣會回歸到相關規定辦理。

醫師工時勞動部

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