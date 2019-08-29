中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00 聯合新聞網 綜合報導



日前一名男網友PO文分享，自己中年失業找了基層工作，卻一直被上司跟同事冷眼，讓他心態無法適應。圖片來源／ingimage 分享 facebook

中年人通常上有父母、下有小孩，若是不幸失業，想找一份工作相當不容易，恐成人生中經濟負擔最沉重的時候。日前就有一名男網友在《Mobile01》上分享，他因為前公司經營不善所以離職了，但是在家待業半年覺得生活很無趣，就去找了份基層工作，沒想到他在工作時卻要一直看別人臉色，甚至還受到同事冷眼對待，讓他很想離開這種無聊又像監獄般的情況，因此好奇詢問網友「43歲的中年大叔還到基層線工作，是不是有點慘？」

原PO在文中提到，因為前公司經營不善加上跟上級有不愉快，因此選擇離職，不過大老闆很好心給他「非自願離職證明」，讓他領了大半年的補助。正因如此，他在家待業半年感覺很無聊，就去一間電子工廠找了基層工作擔任維修助工，每天一早8點上班、5點下班，沒有多餘的加班費，薪水也只有2萬6千元。

他表示工廠裡的作業員幾乎都是派遣人員，由於工作上需要用到工具，工廠領班就叫他跟同事借一下，沒想到他要跟同事借工具時，對方的臉色不僅相當難看，還口氣不好的說「可以不要亂拿嗎」，這時讓原PO覺得心裡相當不是滋味，因為他認為自己又不是沒「打招呼」。

之後其他部門的工程師在帶原PO時，也是感覺要教不教，對方要他自己看電路不懂再說，甚至連最基本的零件申請流程也都沒清楚告知，這也讓原PO無奈的說「雖然教人不是他的義務，而且又是不同部門，所以我也不能怎麼樣...」。然而主管也是動不動就會跟他說些大道理，例如工作上不順，就叫他要自己思考如何解決，要怎麼做才能讓品質提升之類的話。

不僅如此，原PO更透露，即便是在中午用餐時間，也不會和同事們有任何交流，「吃飯旁邊對面都不會講話，也不知道要講什麼」，只能尷尬的吃完飯後回到座位休息等1點鐘上班，一個月又這樣過去了。

種種原因讓原PO想要離職，因為他不想再過這種無聊又像監獄般的生活，但又想到失業後乏味的日子也不好受，他表示目前並無經濟壓力，已婚了但沒有小孩，存款只有30多萬，因此他無助的說「不知道該找新的工作，還是要繼續待在這種到哪都要看別人臉色的地方」。

PO文一出後立刻引來網友熱議，紛紛留言「萬事起頭難，30幾萬還真的很少！」、「要賺錢就甘願點，本來就應該要自己適應」、「心態沒調整好去哪都一樣，因為沒有公司會把中年失業的再職員工當大爺拜」、「整個感覺是自己的心態問題」。

也有網友建議原PO「每個工作都需要看別人臉色，就算是總統也需要看選名臉色，還是留下來吧」、「其實這是很多中年人都會遇到的問題，職場對於年紀大的新人都是很殘酷的。」建議身段放軟，嘴巴甜一點，自然就混得下去，「一定要避免倚老賣老，你只是年紀老，但在新環境還是個菜鳥」。