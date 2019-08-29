天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09 聯合新聞網 綜合報導



一個年輕女生面試行銷人員，問能否準時下班和三節獎金被老闆聽到，結果原本到手的工作就飛了。示意圖／ingimage 分享 facebook

新鮮人求職可能會對新工作有些想像，但有些問題問之前可要謹慎想過。有網友日前在論壇《Mobile 01》分享面試一位年輕女生，對方學經歷都符合職務需求，條件很好，但就在最後發問的環節，對方問了兩個問題，結果就失去機會，讓原po感嘆：「其實找工作沒那麼難，就怕你抓錯重點踩到地雷。」

網友在《Mobile01》分享，上周幫公司面試行銷人員，前來面試的年輕女生學經歷都符合職務要求，反應機靈對工作也有一定熱情。原po本打算結束面試後和老闆知會一聲，就請人資部門通知這名女生上班。結束前原po問對方有沒有問題想問，讓她可以提前了解工作環境。

這名女生問是否能準時下班及有沒有三節獎金，這兩個問題也被一旁的老闆聽到，結果這名女生就失去機會了。讓原po感嘆，其實工作不難找，「偏偏有些公司文化又格外在乎一些小細節」，有時就會因此眼睜睜看著合適的求職者被放生，要大家不要抓錯重點採到地雷。

網友則為女孩抱不平，認為女孩其實沒有問錯問題，「如果為了一丁點自以為的職場潛規則錯過可用的人才，對公司發展不見得是好事」、「我反而覺得這女孩問的正確」、「這個問題還好吧，找工作時難道不能把待遇、福利問清楚的嗎？」而原po也在下方回應：「的確是如此，只是有時候老闆的感覺還是最重要的啊！」