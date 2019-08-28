博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



勞動部公布近五年畢業生目前勞退平均提繳工資，博士生平均加薪9874元最多，其次是大學畢業加薪6801元、專科生平均畢業時起薪較大學生高，但加薪速度不及大學生。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪受訪時表示，台灣目前就業市場，學歷越高，加薪幅度會比較快，但還是要看個人和產業別而定。

哪個教育程度薪資最增值？勞動部公布近五年畢業生目前勞退平均提繳工資，2014年前畢業博士生目前平均加薪9874元最多，其次是大學程度加薪6801元、專科生雖然平均畢業時起薪較大學生高，但加薪速度不及大學生。本報資料照片 分享 facebook

包正豪受訪時表示，統計數據混在一起，很難看出產業、科系的各別加薪幅度。他說，如果只是看學歷來解讀，從事教職的博士，「助理教授升副教授就是加薪九千多元」，最快三年可升副教授，所以博士加薪九千多元。至於大學教師的調薪，包正豪說，一年差不多幾百元，只能靠升等大幅加薪，做到正教授大約十萬元出頭。

包正豪表示，專科生普遍來說是技職體系出身，通常選擇特定的職業別；大學生找的工作則是非常廣泛，包括行政助理、業務助理，起薪大概只有兩萬多元。

包正豪說，在台灣目前就業市場，普遍來說，「學歷越高，起薪會比較高，加薪幅度也會比較快。」但是他認為，還是要看個人和個別產業而定。他舉例，他有很多有在保險業、航空業工作的大學畢業生，月薪大約是七萬至十萬，但相對工作也很辛苦。

包正豪表示，最重要的還是大學生在校訓練的能力，是否符合現在就業市場。他認為，現在就業市場最需要的是員工必須具備外語能力和國際業務處理能力。