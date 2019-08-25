醫院聘僱契約：「薪資視醫院營運狀況而訂」恐涉違法

2019-08-25 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



住院醫師將受勞基法保障工時，牽動醫院營運成本，傳出多家醫院在聘雇契約的薪資欄位，要求空白授權院方決定，南部更有醫院寫明「薪資視醫院營運狀況而訂」，工會指此舉有違法之虞；部分住院醫師則表示，「九月薪水不確定會變成怎樣」。

台北市醫師執業工會秘書長廖郁雯表示，工會接獲南部某醫院住院醫師反映，院方與住院醫師簽訂的契約中，薪資福利未寫明金額，僅註明「依據住院醫師薪資管理辦法發放」，這並非單一個案，其他醫院住院醫師也有類似反映，南部某私立醫院住院醫師指出，院方在聘雇契約上寫「薪資視醫院營運狀況而訂」，雖無奈但不能不簽。

台北市醫師執業工會顧問律師王碩表示，勞基法及施行細則均有規範，勞動契約應包含工資議定、調整、計算、結算與給付的日期與方法。上述醫院與住院醫師簽訂的契約，恐有違法之虞。

對此，部分醫院指出，勞動部尚未定義加班辦法，醫院仍須趕在九月住院醫師納勞基法前將簽妥的契約送件，因此讓願意簽者先簽、先送件，日後如有疑慮也接受退簽。