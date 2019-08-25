腦麻靑年被錄用還升職 企業：這樣態度讓人想給他機會

2019-08-25 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



大學資訊工程系畢業的「阿倫」因腦性麻痺導致中度肢體障礙，雙手變形，語言能力也受損，但他無懼異樣眼光，面試時表達強烈意願，不輕言放棄，讓主管很感動，當下錄用。一年下來阿倫由行政助理調任電腦維修員。

康倪集團經理江素美說「看到阿倫熱情積極態度，很想給他機會試試！」她表示，阿倫儘管說話吃力，面試時卻不要陪同前來的就服員代言，一字一句講得費力，但內心堅強，不卑不亢，那股靭性深深打動她。

阿倫家住台南，來自單親家庭，一路半工半讀，去年大學畢業。他因肢體障礙加上說話費力不清晰，求學階段屢遭同學霸凌。但他的母親一句「不是全部的人都是壞人」讓他轉念，也讓他時時鞭策自己要更堅強。

阿倫為追求穩定的工作，大學畢業就與女友離開台南到台中，帶著半工半讀存下來的2萬元到台中找機會。

就服員郭豐蜜說，原以為阿倫受障礙限制，要找到適合工作可能需要努力一段時間，想不到好消息很快就來到，連阿倫都開心的說「聽媽媽的話是對的」社會處處有溫暖。

康倪集團適才適用，阿倫應徵的行政助理須外出處理匯務，江素美考量他障礙限制，並善用他的專長，由他負責會員資料建檔與核對的電腦文書工作。

電腦文書作業需要操作滑鼠與鍵盤，阿倫雙手變形，抓握力較差，就服員運用職務再設計提供無線滑鼠等資源，讓阿倫提高工作效率。一年多來，阿倫樂觀、開朗的性格，和同事互動融洽，工作的表現更贏得公司信任，再為他調整職務，由他協助電腦維修，學以致用。