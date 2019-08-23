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粗工1天薪資2500元讓他心動 網友曝內幕潑冷水

2019-08-23 16:36聯合新聞網 綜合報導

有網友在報紙上看到粗工1天能領2500元，讓他覺得很心動。照片為示意圖。 聯合報...
有網友在報紙上看到粗工1天能領2500元，讓他覺得很心動。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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做粗工是相當辛苦的勞力活，得時常日曬雨淋的在外頭工作，但如此賣力的工作待遇又是如何呢？有網友在論壇貼文表示在報紙上看到「做粗工一天2500元」，讓他眼睛一亮，覺得薪資很高，但有經驗的網友則潑了一盆冷水，要他「別幻想的太美好」。

這名網友因為在報紙上看到招聘粗工的廣告，好奇地在論壇《mobile01》發文詢問「做粗工一天2500元，價錢很高耶！但是工作內容是什麼？一天2500元應該算高了吧？」

對於原PO的疑問，有網友留言說「人力派遣的粗工一般沒固定工作內容，通常是老闆說甚麼就做甚麼，勞力搬運是最基本，工地拆除、搬砂、水泥、磚」、「專門打石工才有一天2500元」、「2500人力仲介會抽，實拿並沒有那麽多，而且2500已經是一般師傅的價錢了，請粗工不如去找個師傅固定做還比較划算」、「粗工一天每日領現1200，週領1300，有的還1100」。

還有請過人力公司的網友則解釋，5、6年前雙北行情粗工一人2000元，但公司抽成+勞建保，實領只有1000元~1200元，還沒有附便當，工作內容就是勞力活、搬重物等。若是打石工則拿3000元，但工具要自備，否則就要付錢借工具，不過有的包商則是會提供。

另外，有位網友分享自己的親眼所見，他說曾看到一名搬運工大哥，一個人搬幾十公斤的玻璃門，因為電梯塞不進去，只好從1樓爬到8樓，讓他感嘆1天2500太便宜了。

Mobile 01

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