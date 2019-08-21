失業勞工子女就學補助調高 9月9日起受理申請

2019-08-21 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



失業勞工子女就學補助，9月9日到10月14日受理申請。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

八月起的一○八學年，勞動部調高失業勞工子女就讀公、私立大專校院就學補助金額，分別增加一千六百元與兩千元，公立大學每學期補助一萬三千六百元，私立大學補助兩萬四千元，九月九日到十月十四日受理申請。

勞動部說，申請資格為符合非自願離職的失業勞工，到申請起始日仍未就業，且失業達一個月以上，並經核付失業給付者，其與配偶一○七年度綜合所得總額在一四八萬元以下，且未請領勞保老年給付、未參加政府促進就業性質相關措施者。

離婚、喪偶或配偶為身心障礙者的獨立負擔家計者，或有兩名以上子女就讀大專校院的失業勞工，補助再加給兩成。