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好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04聯合新聞網 綜合報導

求職如果有朋友介紹，相對容易許多。示意圖／ingimage
求職如果有朋友介紹，相對容易許多。示意圖／ingimage
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找工作如果有人介紹，獲得工作的機會相較於自己投履歷求職來得容易許多。但是卻有一名網友抱怨自己好心幫朋友介紹工作，沒想到對方不但要求很多，拒絕面試的理由更讓她直呼「瞎到不行」，決定將這段對話貼到網路上抱怨，引來網友們紛紛勸她「快放生」！

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出自己和朋友的對話截圖，表示自己正在求職，剛好日前看到朋友也正在找工作。於是便好心幫忙介紹，詢問朋友要不要一起面試冷氣房的機台工作。沒想到該名朋友劈頭就問「上班天數、休假天數、有沒有試用期、能不能接受刺青」，接著表示「要考試的我無法」，還說「是不是做二休二全套無塵服？我無法穿全套，會過敏」。

好心幫忙介紹工作，沒想到公主病朋友要求一堆。圖擷自爆怨公社
好心幫忙介紹工作，沒想到公主病朋友要求一堆。圖擷自爆怨公社
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這名網友見朋友對工作心存疑慮，便趕緊勸說「那有什麼關係，先找到工作比較要緊」。沒想到，朋友不但不領情，還補充「重點是我對洗碗精過敏，會癢又會脫皮」，更瞎的是對方還說由於機車油錢都是別人幫忙出的，現在欠別人錢，「所以沒錢加油騎車」。之後這位朋友便封鎖原po，不再聯絡。此舉讓原po傻眼，忍不住在臉書爆怨：「都28歲了欸拜託一下！乾脆讓妳在家當大小姐錢從天上掉下來好了？」

許多網友看到這則貼文都表示這名朋友「是個有公主病卻沒有公主命的人」，紛紛勸原po「趕緊放生」。甚至有網友表示，這種人不要幫忙介紹，以免到時候對對方工作做不好，「還被罵介紹那甚麼人啊」！

面試求職公主病
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