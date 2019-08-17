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台灣女性被職場性騷擾比男性多八倍...艾瑪華森創法律專線

2019-08-17 15:55女人迷：最走心的女力媒體

以哈利波特「妙麗」一角聞名全球的艾瑪華森 ，一直以來都致力於提倡性別平等與女性權...
以哈利波特「妙麗」一角聞名全球的艾瑪華森 ，一直以來都致力於提倡性別平等與女性權益。她被選為聯合國全球親善大使，在聯合國會議帶來一場性別平權的演說，更是讓人為之動容。路透
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你知道嗎？在臺灣，女性遭受的職場性騷擾問題，比男性要多出將近八倍。始終致力於婦女運動的艾瑪華森，出資成立諮詢專線，提供遭遇職場性騷擾的女性相關服務。

以哈利波特「妙麗」一角聞名全球的艾瑪華森 (Emma Watson) ，一直以來都致力於提倡性別平等與女性權益。她在 2014 年 5 月，被選為聯合國全球親善大使 (U.N. Women Global Goodwill Ambassador) ，當年，她在聯合國會議帶來一場性別平權的演說，更是讓人為之動容。（同場加映：艾瑪華森震撼人心的聯合國演講全文：「不只爭取女權，而是兩性都能自由！」）

而根據衛報 (The Guardian) 報導，近期，艾瑪華森創辦了一個法律諮詢專線，專門協助受到職場性騷擾的女性。艾瑪華森表示，英國 TUC(Trades Union Congress) 研究指出，有二分之一的女性曾在工作場合遭遇性騷擾。

“It finally feels like people are realising the scale of the problem, and I’m certainly hopeful that with global standards such as the recent International Labour Organization treaty on harassment at work we’ll start to see a new climate of prevention and accountability on this issue domestically.” —— Emma Watson

「大眾終於意識到這個問題的嚴重性，如果我們能用世界標準來看待這個議題，像是在國際勞工組織條約中所做的那樣，我們將能用全新的視角來預防職場性騷擾，並且真正為這個事件負責。」——艾瑪華森

在艾瑪華森本人和大眾捐款下，這支專門提供職場性騷擾諮詢服務的專線成立了。這支專線由 Time’s Up UK 的「正義與平等基金 (justice and equality fund) 支持進行；並由「英國女性與女童基金會 (the UK Fund for Women and Girls) 」管理。

“Understanding what your rights are, how you can assert them and the choices you have if you’ve experienced harassment is such a vital part of creating safe workplaces for everyone, and this advice line is such a huge development in ensuring that all women are supported, wherever we work.” —— Emma Watson

「如果你曾被騷擾，你要知道如何主張這些權利並有所選擇，對每個人來說，這是在創造一個安全工作場所時，最重要的事。這個諮詢專線，能讓女性知道，無論她們在哪裡工作，都可以獲得支持。」——艾瑪華森

臺灣女性遭受的職場性騷擾，比男性多出近八倍

女性遭受職場性騷擾的問題，也發生在臺灣。根據勞動部於 2018 年 9 月的調查提出：「女性受僱者最近一年在工作場所，有遭受性騷擾占 4.6% ，高於男性之 0.6% 。」也就是說，在臺灣，女性遭受的職場性騷擾問題，比男性要多出將近八倍。其中，提出性騷擾申訴的女性僅占 1.2% ，有 3.3% 的受害女性選擇不提出申訴，主要原因為受害者多「當開玩笑，不予理會」。

面對性騷擾時，受害者常常不知道該如何處理，尤其發生在工作場所時，可能因為職涯考量或其他權力關係，而不得不隱忍吞聲。如果你或你的友人也有類似困擾，別因為害怕而默不作聲，因為你並沒有做錯事。建議你們先進行蒐證，如果想進一步了解，可以看看這篇文章：如果遇上職場性騷擾，該如何界定與蒐證？；或是，你也能到勞動部的職場性騷擾防治專區尋找所需資源。

面對這個也許還不夠好的世界，永遠有我們的施力點，不怕做一點點，只怕完全沒有做。像艾瑪華森當年在聯合國演說時，留下的名言。

"Ask yourself if not me, Who? If not now, When?" —— Emma Watson

「問問你自己，如果不是我，那會是誰？如果不是現在，那會是什麼時候？」——艾瑪華森

本文由女人迷授權，原文連結請點

拒絕職場性騷擾！艾瑪華森的女力宣言：妳要知道，妳擁有選擇的權利

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