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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

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景氣差！無薪假暴增1341人 創今年新高

2019-08-16 14:07聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今公布截至昨天(2019年8月15日止)為止的實施無薪假人數，因應景氣影響，總共26家企業實施無薪假，實施人數2012人，企業家數較7月底增加6家，人數也暴增近2倍，增加1341人， 無薪假實施人數、家數皆創下今年新高。

據勞動部統計數據，上期(7月31日)實施無薪假企業有20家，人數671人，在上期事業單位中，目前停止實施的企業有5家，但另外新增了11家，累計新增6家，實施人數增加1341人，本期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日(含)以下。​

勞動部說明，受到景氣影響，業者接單減少、產能緊縮，本期新增實施無薪假的11家事業單位裡，有3家實施人數分別超過300人，導致無薪假人數暴增，包括2家工具機業者、1家零組件業者。

勞動部強調，企業實施無薪假需經勞資雙方同意，若僱主片面決定，可依法開罰2萬到100萬元，且按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於基本工資2萬3100元。

此外，勞動力發展署也推動「充電再出發訓練計畫」，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加發展署辦理的訓練課程或該企業申請辦理課程，除補助自行辦理訓練事業單位最高190萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告每小時基本工資、150元發給，每月上限100小時。

勞動部基本工資工時

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