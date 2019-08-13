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第一天上班「3小時火速離職」社會新鮮人訴苦反被罵翻：到哪都做不久！

2019-08-13 17:35聯合新聞網 綜合報導

一名社會新鮮人到職工作才3小時，就向上司提辭呈。圖／Ingimage
一名社會新鮮人到職工作才3小時，就向上司提辭呈。圖／Ingimage
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不少應屆畢業生就業壓力大，還沒畢業就參與實習或狂投履歷，若應聘到正職工作可說相當幸運，但日本一名社會新鮮人到職工作才3小時，就向上司提出辭職，事後接受媒體採訪「大吐苦水」，遭到網友一頓批評。

日本商業雜誌「PRESIDENT」日前刊登了一篇訪談文章，一名22歲的社會新鮮人高岩小姐說明自己「上班第一天3小時就辭職」的原因。

她表示大學畢業前已經得到一間派遣公司的錄取通知，在1個月的職前培訓中，她對於前輩們愛裝熟、常舉辦團康活動的風氣感到困擾，越來越沒有幹勁。此外，高岩小姐原先以為自己從事的是管理派遣人員的工作，沒想到自己反而被派遣到了一間服飾店工作，她氣餒地說「就跟打工沒兩樣」，因此在正式上班第一天，才3小時便火速請辭，公司也沒過多慰留。

高岩小姐也透露，自己不想做像服裝店員搶業績的工作，而是嚮往坐在辦公室的工作。她形容離職那天心境，「當我離開公司時覺得有點對不起，又覺得神清氣爽」。目前高岩小姐已經離開公司1個月，正積極面試新工作。

這篇文章發布後立刻引發網友的熱烈討論，多數網友不太認同高岩小姐離職的原因，紛紛留言批評，「總覺得妳找不到固定工作」、「這種人不管去哪裡都不行吧？」、「公司又看上哪一點錄取她啊」。

但也有網友幫高岩小姐說話，「覺得不適合，早點辭職也好」、「兩方都有責任啦」、「學生很容易被騙，很多自稱人資或科技業都是派遣工，一定要注意公司網站的介紹。」

目前高岩小姐離開前公司1個月，她表示自己正為找新工作苦戰中。 圖擷自PRESID...
目前高岩小姐離開前公司1個月，她表示自己正為找新工作苦戰中。 圖擷自PRESIDENT官網
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新鮮人離職派遣工

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