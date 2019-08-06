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真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

顧客叮嚀女兒「不讀書就像他」 打工男淚：早餐店上班錯了嗎？

2019-08-06 18:18聯合新聞網 綜合報導

有網友發文表示在早餐店打工，聽到顧客的言語感覺心酸。示意圖。聯合報系資料照片／記...
有網友發文表示在早餐店打工，聽到顧客的言語感覺心酸。示意圖。聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
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在早餐店上班錯了嗎？一名男網友日前在網路分享自身經歷，提到自己上班時，有一對母女前來光顧，媽媽在點餐期間悄悄對女兒說，「看看那個哥哥，妳不好好讀書，將來就只能像他一樣這麼早起上班賺錢！」原PO當下假裝沒聽到，縱使心裡相當難過，依舊只能心酸的繼續上班。

一名在早餐店打工的男網友，日前在《爆怨公社》PO文，內文表示事發當天是早班，天才剛亮便開店準備，三十幾度的高溫，一大早又熱又曬，消費的客人絡繹不絕，一整個上午都忙不過來。

期間來了一對母女，點餐時那位媽媽先瞥了原PO一眼，接著竟突然和身旁的女兒悄悄話，「妳不好好讀書，將來就像哥哥一樣，要這麼早起上班賺錢！」這時一旁的男網友因為忙碌，只能選擇沒聽見，裝沒事的繼續工作。

事後男網友表示，自己當下真的很難過、很心酸委屈，「如果可以，我也不想這樣」，在早餐店打工真的好累，疲憊的同時還要接受諸如此類的酸言酸語。此文一出，引起廣大網友聲援，「學生打工賺錢是很普遍的現象，很多大企業家，學生時期都是工讀生。工讀是為了減少父母經濟壓力，是一種可敬可佩的行為，跟有沒有好好讀書有什麼關係？」、「職業不分貴賤好嗎？又不是去偷去搶，只要肯做什麼都好，你好棒」、「小妹妹，如果妳不好好唸書，將來就得像妳媽一樣狗嘴吐不出象牙。」

網友討論紛紛強調職業無分貴賤，在每個崗位都有它的責任和功能性，默默堅守工作，憑著自己的努力的人都應得到尊重，看似平凡的早餐店也不例外，抱持感恩的心很重要。

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