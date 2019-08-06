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他遭資遣後公司回電三次求回 網友狂勸「別回去」

2019-08-06 17:08聯合新聞網 綜合報導

有位網友在PTT薪水版上發文，表示自己去年遭資遣，前公司卻打來三次問他願不願意回...
有位網友在PTT薪水版上發文，表示自己去年遭資遣，前公司卻打來三次問他願不願意回去，讓他相當困惑。圖片來源／ingimage
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許多人在離職後，通常不會再與前公司聯絡，更不用說被資遣又回公司了。一名網友在網路上發文，分享自己在遭資遣的9個月後，前公司的總經理突然打電話給他，表面上是要談案子，但實際上是要問他願不願意回公司，但這通電話之後，他寄信就沒有下文了，之後公司又打給他兩次，仍然沒有說清楚待遇和計畫，讓他十分困惑，對此，許多網友則留言叫他不要回去了。

這名網友在「批踢踢薪水版」上發文，表示自己去年4月因休假沒回公司開會而遭資遣，但今年1月時前公司總經理突然打給他，跟他談案子，但實際上卻是說公司要往海外發展，需要相關人才，問他願不願意回去前公司，但當他問及海外發展計畫時，總經理卻避而不談，後續他在寄信也沒有回應。

直到3月底前公司的人資部又打電話給他，告知他海外計畫停擺，問他願不願意回去，但當他再寄信問細節時又沒有下文了，到了第三次前公司總經理又打給他，並邀約面談，可是仍然沒主動談及薪資、福利、公司目前制度等，全都要他一個個問，最後雙方也談到相當不愉快，總經理也直接閃人。

而這也讓這位網友相當納悶，並說「不過是招募人，還不是新人，同一件事搞了三次毫無共識，有人遇過類似的經驗嗎？」對此，許多網友紛紛力勸他不要回去，「沒誠意阿！你傻了啊！第一次出來工作？」、「哈哈~這樣被資遣的，打來第一通就可以直接跟他說不適合了~」、「想騙你回去處理他們現在接手的人處理不了的問題而已」、「我有經驗，你當初負責的有問題想叫你回去收」

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