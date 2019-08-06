徵才資訊寫28k 他領薪時好想哭：最低薪資都沒有

2019-08-06 15:56 聯合新聞網 綜合報導



網友表示看到徵才訊息寫兩萬八前去面試，結果第一個月只領到兩萬三。示意圖／ingimage 分享 facebook

薪資是每個人求職考量的一大因素，但若實際薪資低於徵才資訊上的數字該如何是好呢？有名網友在Dcard上發文，說自己應徵一份薪資兩萬八的工作，但工作兩個月卻都只有兩萬三，如今第三個月的發薪日在即，讓原po表示若第三個月再領兩萬三就要先哭死了。

原po在Dcard上「看到薪水好想哭」文中表示，一開始看到應徵訊息寫著月薪兩萬八到三萬便前去應徵，面試時老闆問了原po對22k的想法是什麼，原po回答「薪水多寡取決於做多少事情」，也就上了這分工作，直到第一次領薪水才察覺問題背後「暗藏玄機」。

第一個月原po領到的薪水是兩萬三千元整，低於法定最低薪資兩萬三千一百元，原po本以為這是因為一開始簽約時有試用期三個月的規定，猜想可能是試用期的薪水會以最低薪資來算也就沒有多想。但到了第二個月，原po的工作量變大，承辦的案件數量接近一千件，但薪水還是只有兩萬三，開始讓他懷疑事情不對勁。

原po表示，工作快三個月，他一個人需要會操作5套系統，「壓力真的超大，聲音也都沙啞」，覺得付出與薪資不成比例。跑去問主管，結果就連主管也訝異原po只領兩萬三，並表示會幫忙反應調薪。但還是讓原po直言：「只能說一開始我自己也是白癡沒談好薪水。」

而看完發文的網友在下方留言，有人建議原po趕快換工作，「換工作，才兩萬三很難生活耶」、「好低...檢舉他啦，違法就不要客氣了」、「暑假打工用時數算都不只23k了要不要換工作」。