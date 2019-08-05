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職場壓力累積 恐造成工作倦怠症

2019-08-05 11:09台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

工作倦怠在現代職場普遍存在，並被世界衛生組織歸類為一種疾病。（Photo by ...
工作倦怠在現代職場普遍存在，並被世界衛生組織歸類為一種疾病。（Photo by 網路截圖）
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長期面對職場的壓力，有可能得工作倦怠！國外管理公司最新調查顯示，工作倦怠的狀況在職場普遍存在，而此現象近來也被世界衛生組織正式歸類為疾病的一種，外媒呼籲現代人應正視工作倦怠的問題，並設法尋求改善方式。

工作倦怠是疾病

根據《BBC》報導，世界衛生組織於今年5月正式將工作倦怠（burnout）納入全球疾病與傷害的分類，正式承認是一種疾病，其定義為「一種症候群，來自於未被成功處理的職場長期壓力」，常見的症狀是精疲力竭、出現消極的負面思想以及生產力下降。容易出現工作倦怠的職業包括健康照護、社工、警察、教師、律師以及客服等，這些職業都有長期處在高壓環境的特徵。

《Medical News Today》的報導指出，根據管理公司Gallup的最新調查，在7500位受試者中有67%都受苦於工作倦怠，而23%的受試者表示「經常」處於工作倦怠的模式。心理健康訓練師杜格里指出，壓力與工作倦怠是不同的，當壓力長期累積，人們會開始感到焦慮以及心情低落，可能導致認知技能的受損，進而影響工作記憶，讓人無法正常地進行邏輯思考，或是有效率執行任務。

適時安排休閒

現代社會的工作型態更是容易讓人產生工作倦怠。杜格里表示，在這個科技發達的社會，人們24小時都能夠上網、聯絡、查資料，當閒暇或是交際的時間被工作佔據時，「對人體及感官系統來說都是招架不住的。」

根據《Medical News Today》同篇報導建議，有2個步驟可以處理及治療工作倦怠的現象。首先，人們必須認知到自己正經歷著工作倦怠，因為正處於此情況的人往往難以自我察覺，通常需要透過他人的觀察後告知。第二步則是特意為自己安排休閒時間，調查中許多受訪者皆表示，在日常規律的時間中排入自己所享受的活動，有助於改善工作倦怠。

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