努力工作也未必加薪...飯店行李員半年拚上監所管理員

2019-08-02 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



28歲的姜昊，觀光系出身，畢業後在知名飯店擔任行李員，有感於薪水漲幅有限，加上曾在監獄當過替代役的經歷，讓他決定轉行，離職後他花了半年不到的時間，就拚上監所管理員，他認為上榜心法無它，就是「甘願」二字而已。

姜昊畢業自靜宜大學觀光系，學生時期就在飯店打工，畢業、退伍後理所當然繼續在飯店業工作，但隨著年紀漸長，意識到飯店業薪水成長有限，「要待10年、15年，月薪才可能破4萬」雖能勉強度日，但離養家餬口、成家立業仍有一大段距離，畢業6年，他眼看觀光系的同學紛紛轉行，同時想起在監獄當替代役的經歷，於是決定投入監所管理員的考試。

姜昊笑說，自己應考那屆，剛好是專業科目最後一屆手寫申論題，個性能言善道的他，自認在申論題上很能自由發揮，「有唬爛空間」，成了他答題最大優勢；也因為曾在監獄裡當過替代役，姜昊認為在監所內的實務經驗都成了他答題的養分，「不只是照本宣科」，他舉例，像是談到監獄建築類型，其他同學只能靠課本描述，但他則是親眼見過，「聽老師講課一點就通，其他人可能就要運用想像力。」

非法律相關科系背景，姜昊對刑法這科尤其不擅長，「沒有其他方法，只能大量做題目，練出手感」，他在年初離職，前五個月只停留在背誦法條，打基礎蹲馬步，姜昊說，自己功力突飛猛進的時期是在最後兩個月，他參加了補習班的魔鬼特訓班，固定模擬考，成績沒起色還可能被退訓，他開玩笑地稱那段日子簡直「水深火熱」卻也是最有收獲、最精實的日子。

最後備考的兩個月，姜昊每天早上9點半準時到補習班報到，晚上10點、11點回家後，他先睡覺，半夜3、4點再起床挑燈夜戰，他說以前不愛念書，高中成績墊底，大學成績也都在後半班，「想到現在是在還債，就會乖乖爬起來念書。」