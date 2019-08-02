當行政助理1個月嘆無聊沒成就感 網友批：過太爽

2019-08-02 16:45 聯合新聞網 綜合報導



一名社會新鮮人就職一個月，卻抱怨沒有做什麼重要的事，讓他沒有成就感。 圖／ingimage 分享 facebook 暑假是求職旺季，許多剛出校園的社會新鮮人都希望能在職場上一展長才，一名網友卻在網路論壇上發文表示自己很焦慮，他說到公司就職一個月，但感覺沒有做到什麼重要的事，反而主管每天都在加班，這讓自己覺得好像沒有貢獻度。貼文引來網友議論，還有人不客氣的說「你是過太爽嗎？」

原PO在《PTT》論壇寫道自己今年剛畢業，目前在一家公司擔任行政助理已1個月，他說雖然每天並沒有閒到一直在滑手機，「但認真回想就會完全想不起自己一天都做了什麼」。原PO說主管每天都忙到要加班，卻沒有交代太多工作給他做，讓他覺得什麼重要的事都沒幹，一整天下來好像沒有貢獻度，讓他很無力。

原PO嘆說公司環境不錯，老闆同事人也很好，很幸運能有這份工作，但還是很想做一些更有意義的事，不然什麼都沒學到也沒進步，就更別說能在工作上得到什麼成就感了。

有網友對於原PO的想法不以為然，「行政助理你還想做什麼事」、「通常3個月以內都是茫然期」、「才1個月，你想太多。不過行政助理不就一直做雜事而已，要什麼戰力？」、「幫忙訂下午茶提振辦公室士氣」、「新人階段我也是滑滑手機，但後來就忙到下班沾到床就睡著」、「行政類我做過，真的浪費生命」。還有人酸說「你是過太爽嗎？」、「通常自覺過太爽後就會開始忙碌到厭世」。

不過也有網友提出建議「主動去問問需不需要幫忙之類的」、「多聽多聞多問，慢慢的你上軌道之後會把業務交給你」、「行政助理就是涼涼的，慢慢來，學習辦公室技能」、「之後幾個月開始就忙到懷疑人生，好好珍惜耍廢的日子，順便這段時間多學點辦公室技能」、「想辦法充實自己啊」。