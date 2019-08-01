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月薪8萬仍找不到公車司機 行家揭露真相超血淚

2019-08-01 19:26聯合新聞網 綜合報導

有專業網友分析公車業者開出月薪8萬元，仍徵不到司機的原因。照片為示意圖。 圖／聯...
有專業網友分析公車業者開出月薪8萬元，仍徵不到司機的原因。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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月薪8萬還是找不到人，究竟為什麼？有網友在PTT上表示看到新聞報導公車司機缺人，即使開出月薪8萬仍然找不到人，讓他很疑惑地表示「年輕人沒人要做，是沒有8萬塊，還是血汗程度遠超逾8萬塊呢？」

對於原PO的提問，有內行的網友幫忙解答，「司機一個月只休4天，開公車一個月要拿8萬要很拚」。他說一條路線可以分成早班、全班、晚班，早班就是從頭班開始算，時間從早上5點到下午3點左右，10個小時大概4萬元。接下來早班全都出去後就換全班，大約6點開始，晚上10點左右下班，含中間休息3小時，薪水大概6萬。而晚班就是從下午開始上班，一直開到末班，也差不多10個小時，大概4萬元。

不過不管哪個班別薪水都沒有到達8萬元，究竟月薪8萬元是怎麼來的？這名網友說「人家休假你不要休（一般常態是休4天），別人上班跑3趟，你跑5趟，這樣一個月8萬差不多」，他很直白的表示想要拿8萬就得每天早上一醒來就是開車，下班就是睡覺，而這8萬元裡頭底薪其實不到2萬，剩下的都是一堆津貼加上去的，「進來看到這樣的上班模式，還願意留下來的年輕人有多少呢？」

這樣的解釋也讓網友大讚「專業」，還有人為公車司機抱不平，「一不小心撞到人賠一輩子」、「車禍一次就吐出來了，賺10萬都不夠」、「台灣的交通，當這種大車司機八字要夠重」、「年輕人寧願去做外送員」、「每天開在台灣的爛馬路上躲三寶」、「痔瘡越來越嚴重」、「之前台南連續好幾個公車司機過勞出事，可見這工作真得很辛苦」。

根據東森新聞報導，公車業者開出月薪8萬元卻徵不到司機，因為人力不足，造成台北市7月份公車頻頻誤點。有司機表示「10小時到10個半小時，是坐在駕駛座的時間」，另一名司機更說工作時間至少11個小時以上，薪水平均大概6萬左右，而且出車就得憋尿，如果乘客等久一點就會發牢騷，有的人一上車還會對司機大吼大叫，讓他們覺得很無奈。

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