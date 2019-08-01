親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

台大生赴美攻博道辛酸：台灣捧洋博、不善待「土博」

影／TIWA抗議勞動部「雇主違法　移工連帶受罰」

2019-08-01 11:56聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台灣國際勞工協會TIWA上午到勞動部抗議「雇主違法，移工連帶受罰」，因為美堤食品和薩摩亞公司越南移工因工時過長與加班費未足額怒而罷工，公司遭勞動部處罰，卻讓移工失去工作機會，移工表達轉換雇主移工，期間不應受60天限制，應直到找到新雇主。

台灣國際勞工協會TIWA上午到勞動部抗議「雇主違法，移工連帶受罰」，因為美堤食品...
台灣國際勞工協會TIWA上午到勞動部抗議「雇主違法，移工連帶受罰」，因為美堤食品和薩摩亞公司越南移工因工時過長與加班費未足額怒而罷工，公司遭勞動部處罰，卻讓移工失去工作機會，移工表達轉換雇主移工，期間不應受60天限制，應直到找到新雇主。記者曾吉松／攝影
分享
台灣國際勞工協會TIWA上午到勞動部抗議「雇主違法，移工連帶受罰」，因為美堤食品...
台灣國際勞工協會TIWA上午到勞動部抗議「雇主違法，移工連帶受罰」，因為美堤食品和薩摩亞公司越南移工因工時過長與加班費未足額怒而罷工，公司遭勞動部處罰，卻讓移工失去工作機會，移工表達轉換雇主移工，期間不應受60天限制，應直到找到新雇主。記者曾吉松／攝影
分享

移工勞動部加班費
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 14:13

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：有人生目標才重要

2019-07-31 12:24

遭資遣勞工扶養無收入眷屬 可申請失業給付加給

2019-07-30 20:56

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

「門口有綠眼怪的人」同事忌妒你？

2019-07-30 13:56

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」

2019-07-29 16:19

她不請特休去員工旅遊遭諷 網戰翻：跟同事出門哪叫休假！

2019-07-29 12:00

月休10天薪6萬...營建業找無人

2019-07-28 23:20

韓國瑜辦北漂就博會 高雄勞工局：不排除加場

2019-07-27 23:23

機不可失！台糖等國營事業要徵聘千餘人薪資36K以上

2019-07-27 16:40

交通部就業安薪方案 盼補足大客車駕駛缺口

2019-07-27 14:21

竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34

喚回北漂青年 韓國瑜今到新北徵才 薪水35K起跳

2019-07-26 23:05

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13

高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉

2019-07-26 13:00

政院4年砸95億 助青年找工作

2019-07-26 00:14

投資青年就業方案 勞團：低薪未解決 花錢難有感

2019-07-26 00:14

慣老闆是阿姨！26K月休4天難請假 她被親情綁架辭不了

2019-07-25 14:35

創業達人／大玩藍染 用各種藍說故事

2019-07-25 14:23

想試試斜槓創業？15個問題幫你判斷適合度

2019-07-25 07:46

1700職缺！苗栗8月17日徵才

2019-07-24 23:48

工會批廢氣採樣殘缺不全 台鐵：絕無刪除項目

2019-07-24 16:23

高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天

2019-07-24 14:58

哭笑不得！設計業起薪低 他花十年月收從22K暴增到120K

2019-07-24 14:21

老闆給孕婦有薪產假，對其他員工不公平？

2019-07-24 13:06

國營事業「油糖水電」將招考1,219人 起薪近40K

2019-07-24 10:26

高市青年局 一半職缺留待北漂族

2019-07-23 22:41

號召「北漂們」返高 周六新北徵才

2019-07-23 22:36

勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

高市清潔隊招考 起薪32K

2019-07-22 23:07

「外勞自願幫忙」 不能當訴願案翻案理由

2019-07-22 14:09

勞檢、勞保爭議多 勞動部訴願翻案率7%

2019-07-22 14:07

今年第2季輪班間隔例外 受影響勞工人次暴增

2019-07-20 16:17

桃市雇用獎助津貼 已助200弱勢者返職場

2019-07-20 00:05

女員工請生理假竟遭上司嗆開除 網友怒：沒人性

2019-07-19 18:16
看更多

熱門文章

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站 5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

美腿若隱若現 林志玲穿薄透洋裝飛日本

2019-07-31 12:56

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

外籍男洽公帶麻疹來台 多次至信義誠品地下美食街吃飯

2019-07-31 17:16

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

薇帕颱風影響！台灣虎航取消或延後六航班

2019-07-31 15:57

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：有人生目標才重要

2019-07-31 12:24

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

影／一夜8次郎喊苦 尿到無法睡 醫師：噓噓不是小事

2019-07-31 13:11

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

旅客注意！薇帕颱風生成 台灣虎航取消桃園、台中飛澳門航班

2019-07-31 19:07

林志玲被爆做三代試管 醫：成功機率較大

2019-07-31 15:58

不想臉上痘痘愈來愈嚴重 這四件事千萬不要做

2019-07-31 14:44

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

花蓮南安又見黑熊在路邊徘徊 林管處籲勿干擾

2019-07-31 14:23

我國肺癌年增1萬3000新個案 六成以上確診已是晚期

2019-07-31 15:42

台中澎湖線復航1個月 旅客少苦撐8月起減班

2019-07-31 16:10

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

英研究：哄睡覺、用餐 父母一天至少因孩子崩潰六次

2019-07-31 13:18

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

為了驅趕入侵者 棕熊起身使出「太極拳」赫阻

2019-07-31 21:15

偷帶寵物進入大賣場被譙奧客 統整寵物友善賣場有哪些

2019-07-31 20:53

孩子犯錯你都如何處理？教訓孩子前先確認這4點！

2019-07-31 15:26

皇帝「認證」價更高！ 故宮新國寶都有乾隆刻字

2019-07-31 12:23

8月桶裝瓦斯估不調漲 天然氣微降

2019-07-31 18:47

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

米其林一星再現 亞都天香樓重新開幕

2019-07-31 15:22

8月1日世界肺癌日 三步驟拒肺癌

2019-07-31 12:02

「精饌米獎」今揭曉 台灣米冠軍是他

2019-07-31 16:10
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top