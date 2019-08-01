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女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59聯合新聞網 綜合報導

網友應徵了一位女員工，因認為女員工北上來工作，沒朋友又沒地方住，因此讓她暫時住在...
網友應徵了一位女員工，因認為女員工北上來工作，沒朋友又沒地方住，因此讓她暫時住在自己家，沒想到女員工的衛生習慣相當差，讓她非常無奈。圖截自爆怨公社
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衛生習慣非常重要，不僅會影響健康還會影響周遭的人。一名網友應徵了一位女員工，因認為女員工北上來工作，沒朋友又沒地方住，因此讓她暫時住在自己家，沒想到女員工的衛生習慣相當差，讓她非常無奈。

一名女網友在「爆怨公社」求助，她是一名主管，最近錄取了朋友介紹的一位從中部北上的女員工，一想到她一個人拖著行李離鄉背井，沒錢、沒朋友、沒地方住，全家人只靠她一人賺錢，於是原po打算暫時把她安頓在自己家。

沒想到女員工衛生習慣卻相當差，原po把生活用品都替她準備好了，但已經兩天了，居然原封不動的還好好的擺在洗手台前，上了廁所也沒有沖水，馬桶蓋上全是小便，原po強調，「有告知牙刷是給她使用的」，且還帶她去挑選牙刷，過不久，問女員工是否要去洗澡，她居然考慮了一下說，「可能會吧」，令原po相當傻眼，並向網友求助，「怎麼辦，我該趕走她嗎？」。

網友完全無法接受並建議原po，衛生習慣真的無法接受，「讓她出去吧，不然妳的棉被會很髒的」、「請神容易送神難」、請她找房子，「跟她說家人要搬進來，不方便借住」、可以先約法三章，「如果做不到只能請他搬走！」。

有網友認為衛生習慣差，也質疑工作能力是否也一樣，生活習慣不佳，「不用指望工作態度會多好了」、「衞生習慣差，工作能力會好嗎？」、「沒刷牙那麼懶，真的有在工作嗎？」。

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