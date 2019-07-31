親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
進口雞肉安不安
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

週刊爆柯文哲2020三套劇本 關鍵人物在他？

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：是否有人生目標才重要

2019-07-31 12:24聯合新聞網 綜合報導

有網友在網上詢問，30歲還在端盤子是否很廢，引起許多網友的討論以及分享各自的經歷...
有網友在網上詢問，30歲還在端盤子是否很廢，引起許多網友的討論以及分享各自的經歷。圖／ingimage
分享
俗話說：「三百六十行，行行出狀元，各行各業都有出人頭地的機會」，但難免還是會在意他人眼光，有網友在網上詢問，30歲還在端盤子是否很廢，引起許多網友的討論以及分享各自的經歷。

一名網友在「Dcard」女孩版詢問，「30歲了還在燒肉店端盤子很廢嗎？」，她說自己原本是做信貸業務及健身業務，但由於業績壓力太大轉到餐飲業，並詢問30歲做餐飲是否很難結婚、男生是否會在意女生的職業，引起許多網友分享自己的經歷。

有網友分享，表示朋友也在做餐飲業，她說自己是端盤子的，但其實是副店長，馬上要升店長了，但即使是店長，客人多時，還是要端盤子，但她很喜歡這份工作，做的有成就感。所以，「我會覺得廢或不廢，可能要先取決於她本身的感覺」。

還有人說每天早起端盤子、洗碗，一個月將近40K，很爽啊，30歲為什麼不能端盤子，比起每天在大公司加班當主管，正常上下的生活沒什麼不好，認為「只要能賺錢能存錢」，端盤子不會很廢。

也有網友提供建議，若真的喜歡餐飲，可以去學內場當廚師或咖啡師、或是管理階層，之前咖啡廳的副店長就是從服務生花兩年邊當服務生邊學咖啡跟做點心，升到副店長。

更多網友認為，工作不分貴賤，重要的是有沒有人生目標，「30歲做餐飲不可怕，可怕的是30歲了人生還沒有方向」、同意職業不分貴賤，「但是沒有上進心我覺得很不OK」、「最主要是妳喜不喜歡這份工作，若妳喜歡那就朝管理層走，真正愛妳的男人不會在乎妳的職業跟收入」。

不過也有人認為30歲還在端盤子，以後老了恐怕會有諸多問題，這個行業可以做到幾歲呢？畢竟耗勞力又容易受傷，「再者年紀再大一點可能體力不會像年輕時候可以負荷，評估一下現在自己的條件未來該靠什麼賺錢呢？都是需要去思考的。」、「這種行業有未來嗎？能不靠別人自己度過晚年嗎？這些問題你先自己想清楚，不是職業分不分貴賤的問題。」

最後，原po也回應，完全沒有想高攀有錢人，「由於家人認為女生做餐飲很難結婚，男生喜歡女生做內勤工作」，加上很多同事還未婚，戀情也很短，因次才會有這樣的疑問。

餐飲業
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

遭資遣勞工扶養無收入眷屬 可申請失業給付加給

2019-07-30 20:56

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

「門口有綠眼怪的人」同事忌妒你？

2019-07-30 13:56

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」

2019-07-29 16:19

她不請特休去員工旅遊遭諷 網戰翻：跟同事出門哪叫休假！

2019-07-29 12:00

月休10天薪6萬...營建業找無人

2019-07-28 23:20

韓國瑜辦北漂就博會 高雄勞工局：不排除加場

2019-07-27 23:23

機不可失！台糖等國營事業要徵聘千餘人薪資36K以上

2019-07-27 16:40

交通部就業安薪方案 盼補足大客車駕駛缺口

2019-07-27 14:21

竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34

喚回北漂青年 韓國瑜今到新北徵才 薪水35K起跳

2019-07-26 23:05

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13

高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉

2019-07-26 13:00

政院4年砸95億 助青年找工作

2019-07-26 00:14

投資青年就業方案 勞團：低薪未解決 花錢難有感

2019-07-26 00:14

慣老闆是阿姨！26K月休4天難請假 她被親情綁架辭不了

2019-07-25 14:35

創業達人／大玩藍染 用各種藍說故事

2019-07-25 14:23

想試試斜槓創業？15個問題幫你判斷適合度

2019-07-25 07:46

1700職缺！苗栗8月17日徵才

2019-07-24 23:48

工會批廢氣採樣殘缺不全 台鐵：絕無刪除項目

2019-07-24 16:23

高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天

2019-07-24 14:58

哭笑不得！設計業起薪低 他花十年月收從22K暴增到120K

2019-07-24 14:21

老闆給孕婦有薪產假，對其他員工不公平？

2019-07-24 13:06

國營事業「油糖水電」將招考1,219人 起薪近40K

2019-07-24 10:26

高市青年局 一半職缺留待北漂族

2019-07-23 22:41

號召「北漂們」返高 周六新北徵才

2019-07-23 22:36

勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

高市清潔隊招考 起薪32K

2019-07-22 23:07

「外勞自願幫忙」 不能當訴願案翻案理由

2019-07-22 14:09

勞檢、勞保爭議多 勞動部訴願翻案率7%

2019-07-22 14:07

今年第2季輪班間隔例外 受影響勞工人次暴增

2019-07-20 16:17

桃市雇用獎助津貼 已助200弱勢者返職場

2019-07-20 00:05

女員工請生理假竟遭上司嗆開除 網友怒：沒人性

2019-07-19 18:16

新鮮人有望百萬年薪？這個工作今年最夯

2019-07-19 16:42

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 11:10
看更多

熱門文章

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

掀開馬桶蓋被「大蛇頭」狠盯 怒拔馬桶竟抓出40公斤巨蟒

2019-07-30 15:01

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 10:02

麥當勞嗶悠遊卡 豬肉滿福堡買一送一

2019-07-31 11:20

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

熱低壓有機會成颱 吳德榮：明起外圍環流影響易降雨

2019-07-31 07:21

挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35

他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03

認得1022個字彙、會推理 世界最聰明狗狗逝世享年15歲

2019-07-30 22:14

女人燙染髮卻狂掉頭髮？3招養髮小技巧 先從不要天天洗頭開始

2019-07-30 15:00

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17

賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

每日星座運勢／巨蟹溝通是心靈鑰匙 有機會解紛爭

2019-07-31 00:00

不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16

氣溫升高缺糧 海鷗生吞兔子還會吃同類

2019-07-30 15:11

不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎

2019-07-30 14:31

婦人肚臍癢長出小菜花 切片檢查竟發現是卵巢癌

2019-07-31 11:28

轟動全日本 「會發光的珍珠」台灣版來了！

2019-07-30 18:43

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

七夕情人節必備華麗大餐！台北7大高檔牛排館全攻略

2019-07-30 16:22

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：是否有人生目標才重要

2019-07-31 12:24

下班下課小心！氣象局發布南高屏大雷雨即時訊息

2019-07-30 16:47

【生活見聞】雨煙／感謝好心人

2019-07-31 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／黑衣黑褲黑鞋

2019-07-31 06:00

【美味記憶】王蓓蓉／魚頭湯

2019-07-31 06:00

7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭最多

2019-07-31 00:48

今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18

老公貼心送棒球票 林依晨不愛過節偏愛日常小驚喜

2019-07-30 18:25

我國再增2例腸病毒重症 中港日韓泰疫情更嚇人

2019-07-30 15:14

慶樂天國際商銀獲純網銀 樂天市場推8天超級特賣超殺價

2019-07-30 20:45

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

今傳區間車開錯方向 台鐵澄清：是為了看號誌機

2019-07-30 16:03

疫情擴大！ 連金門高粱田也遭秋行軍蟲攻佔

2019-07-30 19:41

健康主題館／台灣乳癌年輕化 治療必須更積極

2019-07-31 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top