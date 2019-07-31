她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：是否有人生目標才重要

2019-07-31 12:24 聯合新聞網 綜合報導



有網友在網上詢問，30歲還在端盤子是否很廢，引起許多網友的討論以及分享各自的經歷。圖／ingimage 分享 facebook 俗話說：「三百六十行，行行出狀元，各行各業都有出人頭地的機會」，但難免還是會在意他人眼光，有網友在網上詢問，30歲還在端盤子是否很廢，引起許多網友的討論以及分享各自的經歷。

一名網友在「Dcard」女孩版詢問，「30歲了還在燒肉店端盤子很廢嗎？」，她說自己原本是做信貸業務及健身業務，但由於業績壓力太大轉到餐飲業，並詢問30歲做餐飲是否很難結婚、男生是否會在意女生的職業，引起許多網友分享自己的經歷。

有網友分享，表示朋友也在做餐飲業，她說自己是端盤子的，但其實是副店長，馬上要升店長了，但即使是店長，客人多時，還是要端盤子，但她很喜歡這份工作，做的有成就感。所以，「我會覺得廢或不廢，可能要先取決於她本身的感覺」。

還有人說每天早起端盤子、洗碗，一個月將近40K，很爽啊，30歲為什麼不能端盤子，比起每天在大公司加班當主管，正常上下的生活沒什麼不好，認為「只要能賺錢能存錢」，端盤子不會很廢。

也有網友提供建議，若真的喜歡餐飲，可以去學內場當廚師或咖啡師、或是管理階層，之前咖啡廳的副店長就是從服務生花兩年邊當服務生邊學咖啡跟做點心，升到副店長。

更多網友認為，工作不分貴賤，重要的是有沒有人生目標，「30歲做餐飲不可怕，可怕的是30歲了人生還沒有方向」、同意職業不分貴賤，「但是沒有上進心我覺得很不OK」、「最主要是妳喜不喜歡這份工作，若妳喜歡那就朝管理層走，真正愛妳的男人不會在乎妳的職業跟收入」。

不過也有人認為30歲還在端盤子，以後老了恐怕會有諸多問題，這個行業可以做到幾歲呢？畢竟耗勞力又容易受傷，「再者年紀再大一點可能體力不會像年輕時候可以負荷，評估一下現在自己的條件未來該靠什麼賺錢呢？都是需要去思考的。」、「這種行業有未來嗎？能不靠別人自己度過晚年嗎？這些問題你先自己想清楚，不是職業分不分貴賤的問題。」

最後，原po也回應，完全沒有想高攀有錢人，「由於家人認為女生做餐飲很難結婚，男生喜歡女生做內勤工作」，加上很多同事還未婚，戀情也很短，因次才會有這樣的疑問。