遭資遣勞工扶養無收入眷屬 可申請失業給付加給

2019-07-30 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



若是非自願離職的勞工，失業期間扶養未成年子女備感壓力，勞保局今提醒，就保被保險人再請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，如有扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，可以申請加發給付或津貼，每扶養1人按其離職退保前6個月平均月投保薪資加給10%，最多加給至20%。

勞保局表示，勞工如扶養眷屬者，到公立就業服務機構申請失業給付或職業訓練生活津貼時，只要在申請書內填寫受扶養眷屬資料，並附上眷屬戶口名簿影本或其他身分證明文件影本，即完成申請手續；該眷屬如果是身心障礙子女，則須另附上社政主管機關核發的身心障礙證明，公立就服機構在完成失業（再）認定或推介職業訓練時，會將被保險人的眷屬資料鍵入，一併傳送至勞保局核發給付，若申請時若未辦理加給或津貼，還可在2年請求權內申請補發。

勞保局指出，勞工每扶養1人，可按其離職退保前6個月平均月投保薪資加給10%，最多加給至20%，相當於勞工最多可領到前6個月投保平均薪資的8成；據統計，2019年1月至6月底止，失業給付及職業訓練生活津貼總領取件數為20萬500件，其中申請受扶養眷屬加給給付或津貼有8萬1453件，約占總領取件數的4成。