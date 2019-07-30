面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28 聯合新聞網 綜合報導



求職面試功課要先做好，才不會鬧笑話。知名電商486先生今早在臉書上發文公司的徵人進度，順帶提到一則面試的插曲，短短幾個字把公司的企業文化跟用人準則說得清清楚楚。

486先生發文的面試小插曲讓網友笑稱好有畫面。圖擷自 FB: 486先生 分享 facebook

針對公司的職缺他先說明「昨天新同事報到一員，另外決定錄取三位，包含台中一位。還有約70封履歷待看。」接著寫道「前幾天一位面試者說某某是他的朋友。」、「靠，他沒跟你說他因為霸凌菜鳥同事去年底被我開除嗎…」。等於透過面試小故事提示別想靠關係進他的公司，一併提及自己對職場罷凌的看法及態度。

大家對這個面試狀況產生了高度共鳴，笑稱這是「最強應徵」、「抱錯大腿了~ 哈哈」、「笑死，搞不清楚狀況」，除了自行想像面試對話「應該跟他說：你朋友沒說因為他被炒了才有你面試的機會嗎？」，也對想靠關係找工作的態度表示不屑「這年頭靠實力還是比較安全的，靠關係死的比較快」、「這個故事告訴我們⋯不要牽拖關係⋯因爲爛人不會把自己做的爛事告訴周遭朋友的⋯」。有人質疑「求職不靠關係才奇怪吧」，486先生則回應「真的有」。

有人為求職者開脫「他或許只是知道他的朋友曾經在您公司工作過，所以提出來講。他的朋友霸凌新進人員，不代表他也是那樣的人」，被回應「這看來就是跟那朋友不熟又硬要攀，雖然不代表他是同樣的人，但觀感不會太好」，覺得重點應該放在「求職還是要靠實力」。