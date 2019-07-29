空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



中華航空工會幹部、空少潘家洛歷經2016年華航空服員罷工事件後，隔年遭公司以「收餐時戴手套」不守規定等7大理由改調地勤，他質疑是報復性調職，向勞動部申請裁決獲勝，華航卻再提行政、民事訴訟。民事部分高雄地院認定，華航用「不實或誇大情節」追溯潘的人事工作評價，逾越合理性，判決華航的調職命令無效。可上訴。

判決指出，潘家洛2016年1月起陸續擔任工會幹部、參加各項工會活動，自然形成勞資緊張關係，而遭列為黑名單秋後算帳，當然有可能，但華航提出違反工作規則的情節，有些時間久遠，或已有懲處，更有與事實不符，甚至是刻意刁難才讓潘消極不配合，

據了解，潘家洛調職前，是華航工會第10屆理事、第六分會（高雄分公司）會員代表，也身兼桃園市空服員職業工會高雄辦公室主任及會員代表；潘原為客艙組員，2017年10月13日公司開評議會以工作態度與身心不適任，將他改掉地勤擔任貨運管制員。潘向勞動部申請不當勞動行為裁決後暫時復職空服員。

華航提告主張，潘家洛2015年曾遭反映有職場性騷擾不當行為、2016年2月及10月兩度遭指不聽管理指揮、不遵守安全規範，2017年3月潘更以過敏為由執意要戴手套執勤，拒出示證明文件，無視公司規範與客艙經理的管理。

華航也指，潘家洛2017年7月後，未依規定請假、就制服統一規範不願聽從指揮、共6個航班屢以罹患蕁麻疹為由，堅持收餐時要戴手套，卻非每個航班提出蕁麻疹問題而是選擇性的；華航認為潘已不適任空服員，為保護旅客及潘的手部健康等理由，採迴避資遣型調動，職等與薪資都一樣，跟擔任工會幹部無關，更不妨礙他參加工會活動。

潘家洛則說，依公司內部評議紀錄、簽呈等資料，調職明顯是針對性、懲戒性質，因他申請高市府勞工局來勞動檢查才遭報復性調職；他曾提書面申請戴手套執勤，反被空服組以「不確定過敏源是否存在於飛機客艙」為由拒核可，其餘他被調職的理由，不少是往事重提，也都未達記過程度，不符降調地勤的規定。

法官認為，潘家洛從最高階FA-15空服員調為貨運管制員，工資實質減少2萬元，調職後大部分上夜班，難兼顧單親照顧幼子。

至於華航降調他的未守規戴手套執勤等7大理由，法官查出，其中涉及性騷擾、未聽從指令熱餐、無視機上安全規範、第1次戴手套執勤，都已離召開調職評議會1年以上，當下也僅口頭警告，沒其他處分，「反而在勞資緊張關係之後，再來翻此舊帳，更見動機非純」。