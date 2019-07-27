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交通部就業安薪方案 盼補足大客車駕駛缺口

2019-07-27 14:21中央社 桃園27日電

公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。 聯合報系資料照
公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。 聯合報系資料照
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為協助客運業者招募駕駛人力，交通部公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，今天更在桃園市桃園客運總站舉辦徵才活動，透過安薪方案的補助，為人力缺口招募新血。

為補足客運業駕駛人力缺口，交通部長林佳龍上任後，核列新台幣781萬元預算， 辦理「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，職業小客車或職業大貨車駕駛只要在明年11月前，都可申請加入方案，在受訓後轉任大客車駕駛並獲得補助。也藉由「攬才、育才、留才」的方式，鼓勵更多民眾投入大客車駕駛行列。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，根據公路總局的統計，桃竹苗地區的大客車缺額約300人，參加訓練後受僱擔任客運駕駛者，只要結訓後任職滿3個月，政府除補助大客車駕駛訓練費用1萬元至1萬4200元，還可申請訓練期間每天770元的生活津貼。另外，任職滿6個月還發給穩定就業獎勵金3萬元。

現年26歲的陳先生表示，政府補助是讓人想要嘗試的契機，大學畢業後曾找過幾份工作，但因薪水少又無升遷管道，因此常更換。雖然大客車駕駛工時高又得犧牲假日，一度很猶豫，但考量工作穩定，多達5、6萬元的薪水也不錯，因此自己鎖定國光客運的國道路線。

桃園客運公司業務經理梁家明說，公司目前缺額約150人，雖然月薪上看6萬元，但工作辛苦及月休4天，對於想要朝九晚五、週休二日工作的民眾，要衡量加班與薪水間的需求。

客運徵才
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