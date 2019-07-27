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竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34聯合新聞網 綜合報導

圖為新竹科學園區內的科技業。圖／聯合報系資料照片
圖為新竹科學園區內的科技業。圖／聯合報系資料照片
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一般提到竹科工程師，不外乎先想到的關鍵字就是「薪水高、工作操勞」，但有網友就問到「竹科工程師會希望下一代能繼承自己的衣缽嗎？」引起不少網友討論「要先找到老婆」、「那時候還有竹科嗎？」，但後面卻又意外引起來了一場「牙醫」好還是「工程師」好的論戰。

網友在PTT詢問「我印象中新竹實驗中學，考取清大交大的人數比例算是蠻多的，而實中應該不少都是竹科工程師的家庭吧？從這樣觀察起來，是不是竹科工程師也會有所謂世代傳承的概念，板上各位竹科工程師會希望下一代能繼承自己的衣缽嗎？」

發文引起網友討論，有人表示「要先找到老婆」、「工程師都靠自己闖哪有繼不繼承的問題」、「再當工程師我就打斷他的腿」但也有人認為「會，科技業薪水高，怎麼不去，台灣只剩科技業可活，鼓勵小孩考上四中，以後能去一流科技業賺大錢」、「沒辦法唸醫牙的話，電資真的是相對容易高薪的科系」。

但也意外引起了到底要選牙醫好還是工程師好的論戰「當然是去考醫牙啊，考個三四年都值得」、「重考五年醫牙都值」、「以台灣大多數人生活來看，醫牙比工程師重要很多」、「光醫師是終身職就打死你了，爽就出來看個病，不爽遊山玩水」。

支持工程師的網友則認為「全台印象中平均收入最高的地區就是竹科那一帶，醫牙比不過，沒聽過收入最高地區是在醫院或牙醫診所附近」、「頂大畢業工程師水準完全不遜醫牙」。

竹科工程師

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