證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20 聯合新聞網 綜合報導



「大腸包小腸」攤販的老闆娘從證券業轉行後，因擺攤月收破六位數，卻後悔起念大學。圖擷自／黃大米臉書 分享 facebook

作家黃大米繼上次分享「熊貓先生的真心話」，為外界解密美食外送員怎麼接單才能月收入破十萬。這次她分享的「大腸包小腸」攤販同樣月收破六位數，老闆娘不只從證券業轉行賣香腸，還後悔起「念大學」。

黃大米敘述，老闆娘自大學畢業後，曾在證券業打拼二年，但她發現越來越多人選擇線上開戶，許多客戶的服務不再經由她們，讓她意識到「這行做不久」。最初她想著多賺點錢，在證券業下班就到香腸攤兼職、打工，直到原先的老闆接到兵單，她才頂讓下攤位。

沒想到轉職後，月收入突破六位數、高達十萬，代價是從早上七點開始買菜、處理配料，再從晚上六點擺攤到十點，烤香腸烤到手必須去做推拿與針灸。但老闆娘認為，「在一家公司你要做到多高的位子，才能有六位數？你還要很厲害、很厲害，而且還不一定拿得到六位數」。

因此老闆娘感嘆「我比較後悔的是念大學！為了念大學我揹了學貸，早知道就不念了，早點出來擺攤」，而攤位的大腸包小腸有許多配菜，一份賣六十五到八十元。

黃大米認為，該攤販來說乾淨且明亮，酸菜、大蒜等尋常配菜放在精緻的盒子裡，氣質提升了不少，有種沙拉擺盤的美感。就算老闆娘認為念大學對擺攤沒有幫助，多少也有影響，讓她的攤位散發「高級味」。